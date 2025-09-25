HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carolina Yuste y María Adánez. HOY
Planes en Extremadura

Carolina Yuste y María Adánez actuarán en el Festival de Teatro de Badajoz

La programación se desarrollará del 11 al 25 de octubre

Redacción

Badajoz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

El 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz tendrá lugar del 11 al 25 de octubre con 14 funciones, en las que destacan 'La Gramática' con María Adánez; 'Caperucita en Manhattan' con la participación de la actriz extremeña Carolina Yuste, o el estreno de la obra de teatro-danza 'Lucía Joyce', de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro.

En el López de Ayala y otros espacios

Durante quince días, el Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad acogerán una programación diversa que abarca teatro contemporáneo, danza, teatro familiar e infantil, así como actividades paralelas dirigidas a públicos de todas las edades y perfiles. Con vocación de apertura, el festival apuesta por la calidad artística, la innovación escénica y el compromiso con la creación emergente, sin renunciar a propuestas consolidadas que dialogan con el presente desde la escena.

Así, el López de Ayala será el epicentro de esta edición, que incluye estrenos, adaptaciones literarias, revisiones de clásicos y piezas híbridas que dialogan con el presente. Entre las compañías participantes, el teatro de la capital pacense ha destacado Marie de Jongh, Aracaladanza, el estreno de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro, Teatro de La Abadía y La Joven, entre otras.

Público joven

El festival también apuesta por el público joven con un programa específico que incluye obras como 'Lagunas y niebla', 'Medida por medida', 'Las Mortero', 'Cowboy Anatomía +' o 'The Room Where It Happens'. Además, se celebrarán actividades paralelas como talleres infantiles, clases magistrales y jornadas de debate y lectura dramatizada organizadas por la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (Uapex). Todas las funciones optan al Premio del Público, que reconoce la obra más valorada por los espectadores.

Arranque en San Francisco

La programación comenzará el sábado 11 de octubre en el paseo de San Francisco con una propuesta infantil de la compañía portuguesa Crassh, 'Crassh - DuoCircus', y continuará ese mismo día, pero en la sala principal del López de Ayala, con 'La Gramática', una sátira humorística, escrita y dirigida por Ernesto Caballero que reflexiona sobre el lenguaje como herramienta de poder e identidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  2. 2

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4 Cinco detenido por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra
  5. 5 Atropello en un paso de peatones de Badajoz
  6. 6 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  7. 7 Oposiciones SES 2025: fechas, horas y lugares de examen para todas las categorías publicadas en el DOE
  8. 8

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  9. 9

    Francisco Trinidad, alcalde de Torremejía: «No voy a dimitir»
  10. 10 OCU revela los supermercados más baratos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Carolina Yuste y María Adánez actuarán en el Festival de Teatro de Badajoz

Carolina Yuste y María Adánez actuarán en el Festival de Teatro de Badajoz