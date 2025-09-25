Carolina Yuste y María Adánez actuarán en el Festival de Teatro de Badajoz

Redacción Badajoz Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz tendrá lugar del 11 al 25 de octubre con 14 funciones, en las que destacan 'La Gramática' con María Adánez; 'Caperucita en Manhattan' con la participación de la actriz extremeña Carolina Yuste, o el estreno de la obra de teatro-danza 'Lucía Joyce', de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro.

En el López de Ayala y otros espacios

Durante quince días, el Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad acogerán una programación diversa que abarca teatro contemporáneo, danza, teatro familiar e infantil, así como actividades paralelas dirigidas a públicos de todas las edades y perfiles. Con vocación de apertura, el festival apuesta por la calidad artística, la innovación escénica y el compromiso con la creación emergente, sin renunciar a propuestas consolidadas que dialogan con el presente desde la escena.

Así, el López de Ayala será el epicentro de esta edición, que incluye estrenos, adaptaciones literarias, revisiones de clásicos y piezas híbridas que dialogan con el presente. Entre las compañías participantes, el teatro de la capital pacense ha destacado Marie de Jongh, Aracaladanza, el estreno de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro, Teatro de La Abadía y La Joven, entre otras.

Público joven

El festival también apuesta por el público joven con un programa específico que incluye obras como 'Lagunas y niebla', 'Medida por medida', 'Las Mortero', 'Cowboy Anatomía +' o 'The Room Where It Happens'. Además, se celebrarán actividades paralelas como talleres infantiles, clases magistrales y jornadas de debate y lectura dramatizada organizadas por la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (Uapex). Todas las funciones optan al Premio del Público, que reconoce la obra más valorada por los espectadores.

Arranque en San Francisco

La programación comenzará el sábado 11 de octubre en el paseo de San Francisco con una propuesta infantil de la compañía portuguesa Crassh, 'Crassh - DuoCircus', y continuará ese mismo día, pero en la sala principal del López de Ayala, con 'La Gramática', una sátira humorística, escrita y dirigida por Ernesto Caballero que reflexiona sobre el lenguaje como herramienta de poder e identidad.