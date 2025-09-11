El nuevo ciclo Adiccine ofrecerá siete proyecciones en Mérida

Los Cines Victoria de Mérida, en el centro comercial El Foro, y el céntrico Teatro María Luisa acogerán a partir del próximo lunes un nuevo ... ciclo de cine que exhibirá siete películas de actualidad.

Este nuevo ciclo de cine, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y Cine Club Forum, se celebrará desde el 15 de septiembre hasta el 27 de octubre. Ofrecerá las proyecciones de reconocidos largometrajes a nivel nacional e internacional: 'Sorda', de Eva Libertad, 'La buena letra', de Celia Rico, 'Sirât, trance en el desierto', de Òliver Laxe, 'Una quinta portuguesa', de Avelina Prat, 'Better Man', de Michael Gracey, 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia, y 'Romería' de Carla Simón.

El delegado municipal de Cultura, Antonio Vélez, ha reconocido en la presentación el trabajo llevado a cabo para que este proyecto pionero, impulsado por la Asociación de Distribuidores Cinematográficos Independientes y financiado por el Ministerio de Cultura, se «materialice y amplíe la oferta cultural de la ciudad».

Vélez ha recordado que el año pasado Mérida se convirtió en plataforma del cine independiente tras su incorporación a la Red Adiccine. Además, el Teatro María Luisa se sumó al programa Platea, Programa Estatal de Circulación de Espectáculo de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales.

El delegado de Cultura ha destacado igualmente que con el inicio de este primer ciclo de cine Mérida «entra en el mes del cine y del flamenco» a través de una completa programación, que en este caso «viene a complementar a la del cine comercial».

Por parte del Cine Club Forum, Ángel Briz ha destacado que este nuevo ciclo pertenece a un programa que tiene como objetivo acercar el cine independiente de calidad a la sociedad española, «sobre todo a las zonas rurales». Asimismo, ha mostrado su deseo de que, en el caso de Mérida, «este proyecto tenga continuidad».

Todas las proyecciones se realizarán en los Cines Victoria, salvo la exhibición de la película 'Better Man', que se llevará a cabo en el Teatro María Luisa, puesto que forma parte de la segunda edición del Festival de Cine y Música de Mérida 'Cine Beat'.

David Garrido, miembro de la organización, ha recalcado que los largometrajes 'Sorda', 'Sirât, trance en el desierto' y 'Romería', incluidos en la programación de este ciclo, son «las tres películas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2026».

Cada cinta tendrá dos pases, a las 18.30 horas y 21.00 horas, con un precio de 5 euros. Las entradas se podrán adquirir a partir de este viernes.