Festival Internacional de Teatro de Badajoz: fechas, programación y precio de las entradas

El Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad se llenan de funciones para todos los públicos

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:27

El 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz ya tiene fecha y programación confirmada. Del 11 al 25 de octubre, el Teatro López de Ayala y otros espacios de la ciudad acogerán un total de 14 funciones que incluyen teatro, danza y espectáculos familiares.

Entre las obras más esperadas destacan «La Gramática», protagonizada por María Adánez; «Caperucita en Manhattan», con la participación de la actriz extremeña Carolina Yuste; y el estreno de «Lucía Joyce», de la compañía extremeña Karlik Danza-Teatro.

Programación completa del festival

  • Sábado 11 de octubre: A las 18:00 función infantil Crassh_DuoCircus (Compañía Crassh) en el Paseo de San Francisco y a las 21:00 La Gramática (Compañía Focus) en la Sala principal.

  • Domingo 12 de octubre: A las 19:00 Mr. Bo (Compañía Marie de Jongh) – Teatro familiar.

  • Martes 14 de octubre: A las 21:00 Lagunas y niebla (Compañía La Joven).

  • Miércoles 15 de octubre: A las 21:00 Medida por medida (La culpa es tuya) (Compañía Buendía Theatre).

  • Jueves 16 de octubre: A las 21:00 Va de Bach (Compañía Aracaladanza) – Danza.

  • Viernes 17 de octubre: A las 21:00 Lucía Joyce (Compañía Karlik Danza-Teatro) – Estreno.

  • Sábado 18 de octubre: A las 21:00 Caperucita en Manhattan (Teatro de La Abadía).

  • Lunes 20 de octubre: A las 21:00 Cowboy Anatomía + (ESAD).

  • Martes 21 de octubre: A las 21:00 Las Mortero (Compañía Estigma).

  • Miércoles 22 de octubre: A las 21:00 Por voluntad propia (Compañía Perigallo).

  • Jueves 23 de octubre: A las 21:00 The room where it happens (Compañía Iker Karrera) – Teatro-danza.

  • Viernes 24 de octubre: A las 21:00 Barbados en 2022 (Compañía Caterina Producciones).

  • Sábado 25 de octubre: A las 21:00 Bajau (Compañía Ponten Pie) – Danza.

Entradas y abonos

Los abonos para todo el festival tienen un precio de 85 euros e incluyen 13 funciones. La venta de abonos estará disponible del 24 al 30 de septiembre, mientras que las entradas para cada espectáculo se podrán adquirir a partir del 1 de octubre.

