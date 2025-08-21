'El alcalde de Zalamea', 'Los hermanos' con su comedia y 'La Tenca' despuntan este fin de semana

El penúltimo fin de semana de agosto viene cargado de diferentes planes por toda la región. 'El alcalde de Zalamea' es el principal atractivo en la provincia pacense junto al teatro Internacional de Teatro Clásico de Mérida con la comedia 'Los hermanos' donde destaca la figura de Pepón nieto. En Cáceres continúan los conciertos del Pedrilla y destaca 'La Tenca' en Garrovillas de Alconétar. En Plasencia durante el fin de semana destaca el Festival Internacional de Folk.

Badajoz y provincia La ciudad encendida y 'El Alcalde de Zalamea'

En su penúltima semana, Badajoz continúa con el programa de ciudad encendida. El viernes 22 de agosto puedes disfrutar de una performance en la Plaza de España denominada 'Anfititre y Poseidón' a las 22.00 horas. El sábado 23 el espectáculo 'Hotel Macario' llega a los Jardines de la Galera. También continúan las visitas guiadas por el Fuerte de San Cristóbal y la denominada 'Badajoz y su relación con las India'. También puedes disfrutar del concurso de desayunos que finaliza el 30 de septiembre en 45 establecimientos de la ciudad.

En Zalamea de la Serena, del jueves 21 al domingo 24 está su tradicional representación teatral 'El alcalde de Zalamea' interpretada por más de 700 vecinos. En su treinta aniversario, todo el municipio se transforma en una localidad del Siglo de Oro y cuenta con numerosas actividades durante todo el fin de semana.

Último fin de semana del programa 'Músicos en movimiento' impulsado por la Diputación de Badajoz. En Barcarrota puedes disfrutar este sábado 23 de agosto en la Plaza de España de artistas como Miriam Cantero, Willy Wylazo y Aurelio Gallardo a partir de las 22.00 horas.

Las actividades de 'Vive el verano en las pedanías' llegan a Novelda con diferentes actividades para los pequeños durante el jueves 21 y viernes 22 a las 10.30 horas en la plaza junto al Ayuntamiento.

La localidad de Fregenal de la Sierra celebra este sábado 23 de agosto 'La Noche en Blanco'. Cuenta con numerosas actividades desde las 20.00 horas hasta las 2 de la madrugada para todas las edades. Espectáculos infantiles, conciertos, danza, cuentacuentos y una gran variedad de planes para todas las edades.

Cáceres y provincia Conciertos del Pedrilla y 'La Tenca' como reclamo

Último fin de semana de los 'Conciertos del Pedrilla' en la ciudad de Cáceres con Mayte Martin como última artista. Se traslada al Auditorio del Complejo San Francisco para proteger la salud de artistas y público debido a la calidad del aire.

En el Museo Helga de Alvear de la ciudad hay un taller creativo denominado 'Historia de un diente' donde los participantes realizarán una serie de actividades donde sus dientes serán los protagonistas este sábado 23 de agosto a las 12.00 horas.

También comienza el cine de verano en el 'Foro de los Balbos' el domingo 24 de agosto con la proyección de la película 'Cocoon' a las 22.30 horas.

El jardín del balneario de Baños de Montemayor es el escenario de la 'Pequeña Gran Orquesta' el jueves 21 de agosto a las 21.45 horas, ofreciendo una experiencia musical en un entorno único.

También última oportunidad para disfrutar de 'Noches musicales 2025' en Navalmoral de la Mata con la actuación el viernes 22 de 'raíces', un espectáculo artístico protagonizado por Clara Alvarado que interpretarán canciones de ayer y hoy.

En Garrovillas de Alconétar, la 37º fiesta de 'La Tenca' es la protagonista del fin de semana con actividades para todos los públicos. Destaca el premio otorgado a la 'Tenca de Oro' a Chloe de la Rosa y Victorino Martín. Cuenta con un amplio programa durante todo el sábado, destacando la actuación de Soraya Arnelas a las 00.00 horas en la noche del sábado al domingo.

El sábado en Serradilla celebran el 'Día del habla y cultura serradillana'. A partir de las 19.30 horas en el parque de San Antonio se celebran diferentes actividades relacionadas con este estilo. Mercadillo artesanal, recreación de oficios antiguos, juegos infantiles tradicionales, talleres de cocina serradillana y más…

El 1 de agosto comenzaron las Fiestas de la Virgen de la Encina y La Enramá 2025 en Pinofranqueado, pero su día grande es este sábado 23 de agosto. A las 19.30 horas se celebra en la Plaza Reina Victoria la Enramá, comenzando con su tradicional sorteo de parejas el sábado.

Las Fiestas del Melón 2025 en Los Guadalperales duran hasta el domingo 24 de agosto. Destaca el concurso de melón el viernes 22 y sus encierros y capeas y la gran paella y concierto de Aurelio Gallardo el sábado 23 de agosto.

En Talaván puedes disfrutar de una 'Noche de Terror' en la casa de la cultura. También hay una carrera de obstáculos desde la piscina el sábado 23 de agosto, ambas actividades correspondientes al programa Verano en Talaván.

Mérida 'Los hermanos' con Pepón Nieto

'Los hermanos' es la obra a destacar este fin de semana en el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Una comedia con un gran reparto y actrices de renombre como Pepón Nieto, Eva Isanta y Cristina Medina. Estará en el Teatro Romano hasta el domingo 24 de agosto.

El Ciclo de Cine al aire libre continúa una semana más en el Parque de las Siete Sillas. 'Buffalo Kids' es la última película de este programa que finaliza este viernes 22 de agosto con su proyección a las 22.30 horas.

JC Reyes como cabeza de cartel llega a mérida para un concierto en el Vizio Festival. El sábado 23 de agosto en el Club de Golf Don Tello podrás disfrutar de música con JC Reyes, Camin y una gran variedad de artistas.

Plasencia El Festival de Folk predomina en tierras placentinas

En la ciudad placentina tenemos el Festival Internacional Folk de Plasencia. habrá conciertos durante el jueves 21, viernes 22 y sábado 23 en el recinto de la Torre Lucía con entrada gratuita.Fetén fetén, Ars Nova Napoli, Crua, Tanxugueiras, Ruiseñora, The Jig Kickers, Desvisch y Bewis de la Rosa son los grupos que participan en la edición de este año. También habrá pasacalles y diferentes actividades durante todo el fin de semana.

Siguen activas las exposiciones 'Costumbres' y 'Nostalgia', ambas en el Centro Cultural 'Las Claras'. Es la última oportunidad para disfrutar de ambas, ya que finalizan el 25 y 26 de agosto respectivamente.