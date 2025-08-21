HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

HOY

Garrovillas de Alconétar

Día de la Tenca 2025: horarios, actividades y concierto de Soraya Arnelas

Garrovillas de Alconétar acoge este fin de semana la 37ª Fiesta de la Tenca con un programa cargado de actividades para todos los públicos

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:22

Garrovillas de Alconétar se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del verano, la 37ª edición de la Fiesta de la Tenca, una cita gastronómica y cultural que reúne a vecinos y visitantes en torno a la tenca, un pescado muy apreciado en Extremadura, con degustaciones, concursos de pesca, conciertos y la entrega de la prestigiosa «Tenca de Oro».

La pasada edición se celebró en Navas del Madroño, y este año Garrovillas acoge la fiesta coincidiendo con sus fiestas de verano de San Roque, por lo que habrá festejos taurinos en la Plaza Porticada.

La programación arranca este viernes 22 de agosto, a las 22:30 horas, con el acto inaugural en la Plaza Colón, donde se hará entrega de la Tenca de Oro 2025 a Chloe de la Rosa y Victorino Martín, galardonados este año. La gala contará con la participación de Carmen Gómez, Elena Cárdenas y Raúl Declara.

Sábado 23 de agosto: el gran día de la Tenca

El sábado se concentra la mayor parte de actividades, combinando gastronomía, turismo, ocio y espectáculos:

  • 07:00 h. Concurso de pesca (inscripciones y bases en www.tajosalor.es).

  • 11:00h - Apertura de stand de promoción turística de la Mancomunidad Tajo-Salor, Tagus y Área de Desarrollo y Turismo sostenible de la Diputación de Cáceres.

  • 11:00-14:00h - Visitas turísticas guiadas por enclaves de Garrovillas.

  • 11:00h. Apertura de la exposición de acuarios (Casa de Cultura).

  • 12:00-14:00h - Actividades de animación infantil, acuáticas y tradicionales (Avda. Colón).

  • 12:00 h - Apertura del Mercado Bio-Artesano de productos gastronómicos y artesanía.

  • 12:00 h - Talleres de artesanía: Alfarería con Alfar Ramos, Vidrio con Lamia Creativa y Talla de madera con Francisco Domínguez.

  • 12:00 h - Talleres de promoción de la igualdad en el Punto Violeta (Plaza Constitución).

  • 12:30 h - GastroTenca: showcooking de elaboración de la tenca con chefs profesionales (Plaza Colón).

  • 12:30 h - Presentación Plataforma 360º: «15 razones, 15 sensaciones».

  • 13:30h - Recepción de platos para el Concurso de gastronomía (Plaza Colón).

  • 12:00h-15:00h - Llévate tu caricatura con la mascota, realizada por El Peneque.

  • 13:00h - Apertura de las Casetas de Degustación de Tencas (hasta agotar existencias). En la Plaza Colón.

  • 13:00h - DegustaTenca. Tapas de tenca con la participación de la Escuela Dual Escala Tajo-Salor.

  • 13:00h - Animación con mascota y Charanga Impacto.

  • 14:00h - Entrega de premios del Concurso de Pesca y Concursos de Gastronomía.

  • 14:00h - Actuación saxofonista Benjamín Dorado.

  • 19:00h - Animación con Charanga Impacto.

  • 19:30h - Suelta de dos vacas y un toro al estilo tradicional (Plaza Mayor.

  • 21:00h-23:00h - Apertura de las Casetas de Degustación de Tencas (hasta agotar existencias). En la Plaza Colón.

  • 22:00 - Pasacalles Vertumno, Siglo de oro y risas, de Atakama Teatro con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Juventud de la Junta de Extremadura.

  • 24:00h - Actuación de Soraya Arnelas, Tenca de oro 2012. (Plaza Colón).

