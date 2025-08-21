HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El escenario de esta edición regresa a la gran cubierta. J. C. R.

El Festival Folk alza el telón con Fetén Fetén y Ars Nova Napoli

Torre Lucía acoge durante tres días ocho conciertos gratuitos que combinan música tradicional y melodías internacionales

J. C. R.

PLASENCIA.

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:59

La 29ª edición del Festival Internacional Folk de Plasencia arranca esta noche en la Torre Lucía con una primera jornada centrada en el diálogo ... entre la tradición castellano-leonesa y el pulso mediterráneo. Los conciertos comenzarán a las 21.30 horas con los burgaleses Fetén Fetén –el laboratorio instrumental de Jorge Arribas y Diego Galaz–, seguidos a las 23.00 horas por los italianos Ars Nova Napoli, herederos de las pizziche, serenatas y tarantelas del sur de su país.

