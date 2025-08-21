El Festival Folk alza el telón con Fetén Fetén y Ars Nova Napoli
Torre Lucía acoge durante tres días ocho conciertos gratuitos que combinan música tradicional y melodías internacionales
J. C. R.
PLASENCIA.
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:59
La 29ª edición del Festival Internacional Folk de Plasencia arranca esta noche en la Torre Lucía con una primera jornada centrada en el diálogo ... entre la tradición castellano-leonesa y el pulso mediterráneo. Los conciertos comenzarán a las 21.30 horas con los burgaleses Fetén Fetén –el laboratorio instrumental de Jorge Arribas y Diego Galaz–, seguidos a las 23.00 horas por los italianos Ars Nova Napoli, herederos de las pizziche, serenatas y tarantelas del sur de su país.
Fetén Fetén promete un viaje bailable por fox-trot, valses, chotis o habaneras, con la imaginación y un arsenal de instrumentos poco habituales –del serrucho al violín trompeta– para reinterpretar la música popular de baile. A continuación, Ars Nova Napoli trasladará a Torre Lucía la energía callejera con la que comenzó en 2009: un repertorio que recorre clásicos napolitanos, tarantelas calabresas y ecos balcánicos.
Ambas formaciones abrirán un cartel que se prolongará hasta el sábado y que ofrecerá ocho conciertos con entrada libre hasta completar aforo. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Plasencia con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, mantiene su seña de identidad: combinar la raíz extremeña con la pluralidad sonora de otras culturas.
Como aperitivo, cada día habrá un pasacalles desde el centro hasta el recinto a cargo de la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar, que ejercerá de hilo conductor festivo. Y por las mañanas, el Centro Cultural Las Claras acogerá dos talleres gratuitos dirigidos por la bailarina y pedagoga Sonia Luchena: el viernes, ‘Bailes de raíz’, y el sábado, una sesión de ‘Balfolk’ abierta a principiantes y veteranos. Ambos, a las 11.30 horas.
Los conciertos continúan el viernes con protagonismo femenino, de la mano de las portuguesas Crua (21.30), las gallegas Tanxugueiras (23.00) y la pacense Elisa Maqueda ‘Ruiseñora’ (0.30). El sábado cerrarán el programa los extremeños de The Jig Kickers (21.30), los irlandeses Dervish (23.00) y Bewis de la Rosa, referente del rap rural en España (0.30).
