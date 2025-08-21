El Festival Folk alza el telón con Fetén Fetén y Ars Nova Napoli

La 29ª edición del Festival Internacional Folk de Plasencia arranca esta noche en la Torre Lucía con una primera jornada centrada en el diálogo ... entre la tradición castellano-leonesa y el pulso mediterráneo. Los conciertos comenzarán a las 21.30 horas con los burgaleses Fetén Fetén –el laboratorio instrumental de Jorge Arribas y Diego Galaz–, seguidos a las 23.00 horas por los italianos Ars Nova Napoli, herederos de las pizziche, serenatas y tarantelas del sur de su país.

Fetén Fetén promete un viaje bailable por fox-trot, valses, chotis o habaneras, con la imaginación y un arsenal de instrumentos poco habituales –del serrucho al violín trompeta– para reinterpretar la música popular de baile. A continuación, Ars Nova Napoli trasladará a Torre Lucía la energía callejera con la que comenzó en 2009: un repertorio que recorre clásicos napolitanos, tarantelas calabresas y ecos balcánicos.

Ambas formaciones abrirán un cartel que se prolongará hasta el sábado y que ofrecerá ocho conciertos con entrada libre hasta completar aforo. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Plasencia con el patrocinio de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres, mantiene su seña de identidad: combinar la raíz extremeña con la pluralidad sonora de otras culturas.

Como aperitivo, cada día habrá un pasacalles desde el centro hasta el recinto a cargo de la Asociación de Tamborileros Santiago Béjar, que ejercerá de hilo conductor festivo. Y por las mañanas, el Centro Cultural Las Claras acogerá dos talleres gratuitos dirigidos por la bailarina y pedagoga Sonia Luchena: el viernes, ‘Bailes de raíz’, y el sábado, una sesión de ‘Balfolk’ abierta a principiantes y veteranos. Ambos, a las 11.30 horas.

Los conciertos continúan el viernes con protagonismo femenino, de la mano de las portuguesas Crua (21.30), las gallegas Tanxugueiras (23.00) y la pacense Elisa Maqueda ‘Ruiseñora’ (0.30). El sábado cerrarán el programa los extremeños de The Jig Kickers (21.30), los irlandeses Dervish (23.00) y Bewis de la Rosa, referente del rap rural en España (0.30).