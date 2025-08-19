HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel con los artistas que van a venir a Mérida el próximo sábado dentro de Vizio Festival. HOY

9.000 entradas vendidas para el Vizio Festival del sábado en Don Tello de Mérida

Congregará a once cantantes entre las siete de la tarde y las ocho de la mañana con reggaetón, trap, flamenco urbano, drill y música electrónica

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 19 de agosto 2025, 15:02

Se llama Vizio Festival y se presenta como una de las citas más multitudinarias del verano cultural en Extremadura. En Mérida, en las instalaciones del campo de golf Don Tello, se van a congregar unas 10.000personas. De hecho, ya van 9.000 las entradas vendidas, asevera la organización, de esta cita que traerá reggaetón, trap, flamenco urbano, drill y música electrónica. Todo entre las siete de la tarde del próximo sábado y las ocho de la mañana del domingo, de forma ininterrumpida.

El sevillano JC Reyes y el granadino Camin son los rostros más conocidos para el público amante de la música urbana. «La respuesta del público a esta propuesta musical está siendo muy buena. A la altura del cartel, indica a HOY Ángel Cabezón.

Explica que el festival reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, «en una propuesta innovadora que combina música, espectáculo visual, ambiente y servicios diseñados para todo tipo de público». A pesar de su enfoque joven y urbano, el evento está diseñado para todo tipo de públicos.

En el caso de los menores de edad, el acceso estará permitido únicamente si van acompañados por sus padres o tutores legales, o si presentan la autorización oficial que puede descargarse desde la web oficial del festival, que es viziofestival.com.

Además de JC Reyes y Camin, estarán Pedro Calderón, Pipo Beatz, Bobo de las 300, Fito la R, Jose Peibol, 1Joakin, Miguel García, Raúl Pacheco y Stabaan.

La organización pone en marcha un servicio de autobuses lanzadera desde varios puntos de Mérida con punto de recogida y retorno en el Recinto Ferial de Mérida.

HOY

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  3. 3 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  4. 4 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  5. 5 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  6. 6 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  7. 7 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  8. 8 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  9. 9 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  10. 10 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 9.000 entradas vendidas para el Vizio Festival del sábado en Don Tello de Mérida

9.000 entradas vendidas para el Vizio Festival del sábado en Don Tello de Mérida