9.000 entradas vendidas para el Vizio Festival del sábado en Don Tello de Mérida

Vizio Festival del sábado en Don Tello de Mérida Congregará a once cantantes entre las siete de la tarde y las ocho de la mañana con reggaetón, trap, flamenco urbano, drill y música electrónica

Se llama Vizio Festival y se presenta como una de las citas más multitudinarias del verano cultural en Extremadura. En Mérida, en las instalaciones del campo de golf Don Tello, se van a congregar unas 10.000personas. De hecho, ya van 9.000 las entradas vendidas, asevera la organización, de esta cita que traerá reggaetón, trap, flamenco urbano, drill y música electrónica. Todo entre las siete de la tarde del próximo sábado y las ocho de la mañana del domingo, de forma ininterrumpida.

El sevillano JC Reyes y el granadino Camin son los rostros más conocidos para el público amante de la música urbana. «La respuesta del público a esta propuesta musical está siendo muy buena. A la altura del cartel, indica a HOY Ángel Cabezón.

Explica que el festival reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, «en una propuesta innovadora que combina música, espectáculo visual, ambiente y servicios diseñados para todo tipo de público». A pesar de su enfoque joven y urbano, el evento está diseñado para todo tipo de públicos.

En el caso de los menores de edad, el acceso estará permitido únicamente si van acompañados por sus padres o tutores legales, o si presentan la autorización oficial que puede descargarse desde la web oficial del festival, que es viziofestival.com.

Además de JC Reyes y Camin, estarán Pedro Calderón, Pipo Beatz, Bobo de las 300, Fito la R, Jose Peibol, 1Joakin, Miguel García, Raúl Pacheco y Stabaan.

La organización pone en marcha un servicio de autobuses lanzadera desde varios puntos de Mérida con punto de recogida y retorno en el Recinto Ferial de Mérida.

