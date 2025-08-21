HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva Isanta, Pepón Nieto y Josu Eguskiza, durante la representación de 'Los hermanos'. Jero Morales
FESTIVAL DE MÉRIDA

Una comedia que lo es, un trabajo de risa continua

'Los hermanos', encabezado por Pepón Nieto, resulta un montaje hilarante gracias a un completo reparto y una dirección y adaptación atinadísima en el Teatro Romano de Mérida

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:15

"Mira, yo a Mérida voy a reír, que para dramas ya tenemos bastante". Un amigo periodista el otro día me lo dejó claro. Tú ... te quedas con los dramas y lo que toque de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico, me vino a decir, pero que él solo iría al Teatro Romano a ver las comedias que representen. No es el único espectador que piensa y actúa así, aunque mi sugerencia es que cualquier amante de la cultura debe venir un día, o varios, de cualquier verano a Mérida para ver cualquier espectáculo. Comedia, drama, danza, ópera, monólogos o cualquier otro invento dramatizado. Pero, para gustos, los colores. Ayer hubo comedia, 'Los hermanos' y estará en cartel hasta el domingo, la única de esta edición. Y se notó. Gradas a reventar, público feliz al salir por los vomitorios del recinto y un equipo teatral que logró un buen trabajo. A ratos, un gran trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  9. 9 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una comedia que lo es, un trabajo de risa continua

Una comedia que lo es, un trabajo de risa continua