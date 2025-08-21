Una comedia que lo es, un trabajo de risa continua

"Mira, yo a Mérida voy a reír, que para dramas ya tenemos bastante". Un amigo periodista el otro día me lo dejó claro. Tú ... te quedas con los dramas y lo que toque de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico, me vino a decir, pero que él solo iría al Teatro Romano a ver las comedias que representen. No es el único espectador que piensa y actúa así, aunque mi sugerencia es que cualquier amante de la cultura debe venir un día, o varios, de cualquier verano a Mérida para ver cualquier espectáculo. Comedia, drama, danza, ópera, monólogos o cualquier otro invento dramatizado. Pero, para gustos, los colores. Ayer hubo comedia, 'Los hermanos' y estará en cartel hasta el domingo, la única de esta edición. Y se notó. Gradas a reventar, público feliz al salir por los vomitorios del recinto y un equipo teatral que logró un buen trabajo. A ratos, un gran trabajo.

Hacer reír no es fácil. Hacer reír bien, me refiero. Con un texto equilibrado, ágil, que no caiga en los exabruptos facilones y en la descontrolada improvisación en la que no se ve la gracia por ningún lado. Hacer reír con una dramaturgia currada es más complicado pero cuando se consigue es una bendición. Y esta de 'Los hermanos' lo está. Con una escenografía acertada en la que los actores parecen payasos, con música en directo a modo de un acertado hilo musical que explica sorpresas, miedos y alegrías, la dirección de Chiqui Carabante y la adaptación de Josu Eguskiza, actor también en la obra por partida triple, consiguen definir un montaje atinado en el que la carcajada se mezcla con la risa, la sonrisa y la frescura de un montaje que nunca decae. Y eso es bastante decir en una comedia que se prolonga durante 95 minutos.

Se trata de una escrita en latín por Terencio, dramaturgo romano del s. II a. C. El argumento, contraponer dos modelos de educación, uno rígido y estricto, y otro basado en la comprensión y la tolerancia. O dicho de otra manera. Sobre qué tipo de educación es mejor, una severa y rígida, u otra más liberal y abierta.

Ambos modelos están encarnados por dos hermanos de temperamento muy diferente: mientras que el primero es un padre muy estricto y muy preocupado por sus dos hijos, el segundo es un solterón jovial y permisivo, que ha adoptado a uno de sus sobrinos. En el texto original de Terencio son personajes masculinos, pero aquí se convierten en hermanas, Eva Isanta y Cristina Medina. Ambas coincidieron en la serie 'La que se avecina'. Y son dos de los pilares, sobre todo Medina, en los que se sustenta la hilaridad de 'Los hermanos'. El montaje fue visto por unos 3.200 espectadores en su estreno. Esto es, prácticamente lleno. Lógico sabiendo quien era el cabeza de cartel.

Es José Antonio Nieto Sánchez, o sea, Pepón Nieto. Interpreta a un esclavo y hace de presentador de la historia que, como buena comedia, debe llegar sus altas dosis de enredo. El equipo de 'Los hermanos' han estimado que mejor dejarlo clarito al público con un presentador para explicar esos enredos. En ese papel, el malagueño está sobrio aunque su mejor resultado siempre, siempre va a estar en la interpretación. Le sobran tablas.

Pepón es de esos actores que solo con un gesto haces que te desternilles. Con una mueca. Y si ya suelta frases con ingenio, qué más pedir. Hace dos años encandiló en Mérida con 'La comedia de los errores', la representación del texto de Shakespeare. Y fue de los elegidos en 2020, la edición del Festival en plena pandemia de covid, con 'Anfitrión'. Una edición megareducida porque solo hubo teatro entre el 22 de julio y el 23 de agosto. Pero lo hubo y Pepón Nieto estuvo ahí y lo bordó.

Lo realmente bueno de este 'Los hermanos' es que todo suman. Cristina Medina, una Loles León a la sevillana, se desata en el tramo final; Josu Eguskiza, que además, de ser uno de los productores es actor, asume con solvencia su triple protagonismo. Y se agranda la risotada general con otros tres actores que conforman un excelente reparto.

Ampliar Los actores, en un momento del montaje. Jero Morales

Son Jasio Velasco, Falín Galán y Belén Ponce de León. Velasco culmina un trabajo excepcional en el papel de hijo de Cristina Medina, el más comedido de los dos hermanos para despendolarse al final. Pero también interpreta, tapado con un velo, a la madre de la novia, embarazada, de su hermano y firma uno de los momentos más brillantes del montaje cuando se pone a parir. Mientras, Galán demuestra solvencia también en su papel, tanto verbal como gestualmente. Y en esto, en lo gestual, tanto Jasio Velasco como Falín Galán demuestran ser unos maravillosos bufones o payasos romanizados. Otro añadido más para hacer más que entretenida la obra.

Belén Ponce de León, la novia embarazada, completa ese cuadro general de hilaridad que nunca cesa, dentro de un casi generalizado derroche de originalidad y ahuyentando el lenguaje soez como recurso fácil y abusivo. Todo dentro de un vestuario (de Salvador Carabante) clásico para ellas y con faldas a lo loco- literal- para ellos que suma en lugar de restar, al igual que se aprovecha de forma magnífica la iluminación de Valentín Donaire.

En este contexto, 'Los hermanos' hace pasar un buen rato, propicia la diversión, y anima a reconciliarse con la comedia latina y griego, que, dicho de otra parte, tienen su miga a la hora de trasladarse a un escenario con un texto actual.

En este caso, la adaptación, la música en directo e interpretada por los propios actores como acertado acompañamiento, y la puesta en escena de los actores, más la dirección de Carabante, suman para darle la razón a mi amigo periodista sobre que solo viene a reír a Mérida. En el Teatro Romano, una comedia generó carcajadas de verdad. Objetivo cumplido.