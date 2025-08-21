El concierto de Mayte Martin en Cáceres se traslada a interiores por la previsión de mala calidad del aire La actuación que este viernes cierra el ciclo de verano de la Diputación estaba prevista en los jardines del Museo Casa Pedrilla y tendrá lugar finalmente en el auditorio del Complejo San Francisco

C. M. Cáceres Jueves, 21 de agosto 2025, 11:17

El concierto de la cantante de boleros Mayte Martín que va a cerrar este viernes el ciclo veraniego de la Diputación de Cáceres tendrá lugar a las 22.00 horas en el auditorio del Complejo Cultural San Francisco, y no en los jardines del Museo Casa Pedrilla, como estaba anunciado. El motivo del cambio es la previsión de mala calidad del aire en la capital cacereña por el humo procedente de los incendios. «Se adopta esta medida para proteger la salud de artistas y público«, ha explicado este jueves la Diputación en una nota de prensa.

Nacida en Barcelona en 1965, Mayte Martín es una de las cantantes y compositoras de mayor prestigio en el mundo del flamenco y el bolero. Pertenece a esa extraña categoría de artistas que no necesitan, ni quieren, sacar un disco cada dos años para sobrevivir, ni por conservar un sitio en la actualidad o en la memoria del público.

Fue Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en 2019 y dos años más tarde, en 2021, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de Cultura de Cataluña.

En el auditorio del San Francisco se escucharán temas recogidos en su último álbum, denominado Tatuajes y editado en 2024, que incluye títulos que todos atesoramos en la memoria como 'Gracias a la vida', 'Alfonsina y el mar' o 'Ne me quitte pas'.

Las entradas pueden adquirirse, al precio de cinco euros, a través de la web de Cultura de la Diputación de Cáceres y en taquilla, a la entrada al recinto, a partir de las 20,00 horas, el mismo día del concierto. Toda la recaudación del ciclo Los Conciertos de Pedrilla va destinada a proyectos de asociaciones de fines sociales y sin ánimo de lucro.

Mayte Martín cierra un ciclo que ha contado con seis conciertos de diversos estilos durante julio y agosto con una propuesta que este año ha incluido artistas como Yerai Cortés, Travis Birds, Pedro Pastor, Balkan Paradise y la portuguesa Teresa Salgueiro.