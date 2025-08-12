HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una representación. HOY

Unos 700 vecinos llevarán a escena 'El alcalde de Zalamea'

Como novedad, el 'Mesón de Don Crespo' estará ubicado en el interior del Castillo de Arribalavilla

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:27

La representación popular de 'El alcalde de Zalamea' se llevará a escena los días 21, 22, 23 y 24 de agosto con la participación de 700 vecinos de la localidad, quienes durante años han mantenido viva la historia de Álvaro de Ataide, Pedro Crespo y su hija y sobrina Isabel e Inés.

Esta obra se presentó ayer en la Diputación de Badajoz como muestra del «respaldo» de la institución, según ha reconocido el concejal de Festejos de Zalamea de la Serena, Antonio Motiño, quien ha intervenido junto al diputado Cristian Maldonado y los directores de la obra, Tamara Carrasco y Miguel Ángel Latorre.

Por su parte, el diputado, Cristian Maldonado mostró el orgullo de la provincia, porque «la obra ya no solo se conoce por ser una de las mejores creaciones renacentistas del drama en castellano, ni únicamente por llevar la firma de Calderón de la Barca», sino que constituye una cita «ineludible» para muchos turistas.

En este sentido, Maldondo ensalzó la labor de los vecinos del municipio y el compromiso de unos directores que asumieron la responsabilidad hace un año.

Más actividades

Precisamente, los directores de la obra, Tamara Carrasco y Miguel Ángel Latorre, definieron esta tarea como «un regalo incalculable» en el que disfrutan del compromiso de 700 personas.

Así, Latorre defendió que «lo pequeño puede llegar a ser grande y que la cultura activa la economía de los pueblos», mientras que Carrasco desveló que este año la puesta en escena hará hincapié en la parte del rapto, «como un momento clave del argumento».

Cabe señalar que esta Fiesta de Interés Turístico Nacional irá acompañada de actividades como rutas turísticas guiadas, mercados artesanales, concursos de fotografías y balcones, juegos, bailes, desfiles, presentaciones literarias y un mesón ambientado para disfrutar de los sabores y del ambiente del siglo XVII.

Una de las novedades de esta edición es la ubicación del 'Mesón de Don Crespo' en el interior del Castillo de Arribalavilla y la celebración de actividades antes y después de la representación teatral.

