Agenda de ocio: Música irlandesa, Tamara y Feria del Higo para disfrutar del fin de semana

M. Fernández Cáceres Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:58

El tercer fin de semana de septiembre llega con buenas temperaturas y muchas citas en la agenda de ocio. Habrá festival de música irlandesa en Cáceres, concierto de Tamara en Badajoz y Feria del Higo en Almoharín.

¡Empezamos con el repaso a las propuestas más destacadas!

Badajoz y provincia

En Badajoz, el López de Ayala retoma su programación con la puesta en escena de 'El balneario'; un concierto de Tamara, dentro de la gira por sus 25 años sobre los escenarios; y la representación familiar de 'Tutankamón el niño faraón'. Para la actuación de Tamara, hay entradas con descuento en Oferplan.

Además, el Meiac finaliza este viernes el ciclo de música por 30 aniversario con los conciertos de Cómo vivir en el campo, Lluvia y Bolsa de moscas. El sábado se celebra el XXVI concurso de pintura al aire libre en la Plaza Alta; habrá actuación de Las Ratas y El Gallinero, los primeros premios de comparsas y coros del Carnaval, en el Palacio de Congresos; y el Ateneo de Badajoz organiza una ruta cultural como preámbulo de la celebración de Al-Mossassa Batalyaws. El domingo, habrá un encuentro nacional de encajeras de bolillos también en el Manuel Rojas.

En Mérida, el sábado habrá tres eventos: el parque de las Siete Sillas acoge una convivencia de personas con discapacidad intelectual bajo el lema 'La magia está en el latir que nos conecta', en el teatro María Luisa se representa 'El cabaret de los hombres perdidos', y la agrupación musical Nuestra Señora de la Paz celebrará su décimo aniversario con un concierto de Bandas Sonoras en la Alcazaba Árabe. Además, el Acueducto de los Milagros acoge desde este jueves y hasta el domingo el III Festival Mundial Foodtrucks Mérida con una amplia programación de actividades y de oferta gastronómica de países de todo el mundo.

En el resto de la provincia de Badajoz, alguans de las actividades destacadas son la VII Feria Agroalimentaria del Higo de Almoharín, las actuaciones de Pablo Romero y Laura Domínguez en Almendral y Medina de las Torres dentro del VIII Festival de Jazz Itinerante de la Diputación, la tercera Feria Cofrade en Jerez de los Caballeros y 'La Majona bajo las estrellas', una actividad gratuita de astroturismo que se celebrará el 20 de septiembre en Don Benito.

Cáceres y provincia

En Cáceres destaca la celebración del Irish Fleadh, que ha programado conciertos en la plaza de Santa María, sesiones en diferentes espacios de la ciudad, pasacalles y talleres. El viernes actuarán los grupos The armagh rhymers, Stolen notes y The friel sisters; el sábado, Felpeyu, Michael McGoldrick y Tim Edey y Pólca4; y el domingo se celebrará la habitual sesión de despedida. Consulta la programación completa.

Este fin de semana comienza la programación de otoño del Gran Teatro con el concierto de Lady Dog y la representación de 'Pésame, pésame mucho'. Durante estos dos días también conciertos, visitas especiales y apertura de nuevas salas de exposición en el Helga de Alvear en el primer homenaje dedicado a la galerista.

Algunas citas para el viernes son el Pinfoneo Fest, que acoge el espacio Belleartes; la representación de 'Cera. 500 horas de vuelo' en Maltravieso Teatro; y la proyección de 'Aún estoy aquí' en la Filmoteca de Extremadura.

El sábado llega la cuarta edición del AguaVivasFest, que incluye en su programa actividades infantiles, mercado, talleres y conciertos de Elena Cormán, Snif y La Mendinga, entre otros. Además, el pabellón Multiusos acogerá el torneo mundial de robótica World robot olympiad, con actividades paralelas abiertas al público; y habrá un concierto de Rosita & Los Neandertales en El Corral.

En Plasencia, el viernes se presenta el libro 'Claudia', de Eva Daza, en la sala Verdugo; y el sábado se representa 'Tú y yo somos tres' en el Teatro Alkázar. Durante el fin de semana, además, se celebra la primera edición de Camiones Plasencia Trucks en el recinto ferial del Berrocal.

En el resto de la provincia, algunas de las citas destacadas son la celebración del Día de la Bicicleta en Coria, la actuación de Ricardo Gallén dentro del V Festival Internacional de Guitarra de Arroyo de la Luz, el Festival de los Castillos en Mirabel y el comienzo del programa Astrocaceres en Sierra de Montánchez y Tamuja