Unos 350 jóvenes de toda España participan en Cáceres en la final de la Olimpiada Mundial de Robótica Se celebrará los días 20 y 21 de septiembre en el pabellón Multiusos con 121 equipos

R. H. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Unos 350 jóvenes, de entre 6 y 22 años, procedentes de varias comunidades autónomas participarán los días 20 y 21 de septiembre en la final de la Olimpiada Mundial de Robótica, la World Robot Oympiad (WRO), que se celebrará en Cáceres, en el pabellón Multiusos de la ciudad.

Serán un total de 121 equipos clasificados desde Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Valencia y Extremadura, los que participarán en este evento de robótica educativa, uno de los más importantes de España que pretende fomentar el conocimiento de la tecnología y la ciencia entre los más jóvenes.

En concreto, de Extremadura proceden 13 equipos, todos ellos de la provincia de Cáceres, de los que 6 son de Navalmoral de la Mata (del grupo Arcadroidex) y 7 de Cáceres (4 de Coconet Mentes Creativas y 3 de TecniStem).

En la jornada del sábado 20 los equipos, 13 de ellos extremeños, tendrán que preparar sus creaciones robóticas que deberán presentar al jurado el domingo. Además de la olimpiada, la organización ha programado talleres y visitas abiertas a toda la ciudadanía para conocer las posibilidades de la robótica.

La WRO ha sido presentada este miércoles por parte de los organizadores en una rueda de prensa que ha contado con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el director gerente de Fundecyt, José Luis Canito; el diputado del área de Informática e Innovación de la Diputación de Cáceres, Tomás Sánchez Campo; el director de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, Jesús Torrecilla, y el presidente del centro de formación Okola, Juan Antonio Reifarth.

El presidente de Fundecyt ha señalado que esta WRO es una oportunidad para difundir la importancia de la tecnología y la ciencia en edades tempranas y fomentar que la innovación «llegue a toda la sociedad y para que la sociedad sea partícipe de todas las acciones que se hacen en estos sectores».

Brecha tecnológica

Una divulgación de la ciencia y de la tecnología que «es muy necesaria», ha dicho Canito, sobre todo entre las chicas «para evitar esa brecha que hay tecnológica y esa brecha en ciencia en la medida de lo posible, y hacer que vayamos lo antes que podamos hacia la igualdad en este sector también».

El diputado de Innovación de la Diputación de Cáceres, Tomás Sánchez Campos, ha incidido en la importancia de dar a conocer los avances tecnológicos y ha anunciado que, en la próxima edición de WRO, la institución provincial se planteará participar con algún equipo procedente de alguno de los Circular FAB que tiene repartidos por la provincia.

De hecho, personal de estos centros de innovación van a formar parte como jueces y árbitros en esta final que valorará las mejores creaciones robóticas de los participantes.

Por su parte, el director de la Escuela Politécnica de la UEx, ha insistido en que estos jóvenes que ahora participan en estos eventos tecnológicos son los ingenieros del futuro. «Lo que estamos sembrando en esta Olimpiada, al final va a ser lo que tendremos en la escuela dentro de ocho o de diez años», ha señalado Torrecilla, que ha recordado que la Escuela Politécnica de Cáceres cumple en octubre 50 años desde que abrió sus puertas el primer curso que se impartió en ella.

«Han sido años muy productivos.... y es bonito tener actividades en las que estemos mirando hacia adelante», ha señalado el director, ya que los jóvenes de ahora «van a dar respuesta a una necesidad que tiene la sociedad, que es tener más ingenieros, más tecnólogos, más personas que se estén preocupando por saber el porqué de las cosas».

En esta línea se ha pronunciado el presidente de Okola, Juan Antonio Reifarth, que ha apelado a que estos eventos tecnológicos demuestran la «curiosidad» que tienen los jóvenes por saber cómo funcionan las cosas para poder mejorarlas en un futuro.

«Este evento fomenta el interés por las STEM, impulsando la creatividad, la innovación y la capacidad de resolución de problemas desde edades tempranas, y promueve las vocaciones científicas y tecnológicas, con especial énfasis en la incorporación de las niñas y mujeres en este ámbito», ha apuntado Reifarth.

Finalmente, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado que actividades como esta fomentan la creatividad y el esfuerzo de los más jóvenes además de demostrar «el inmenso talento que tienen los niños y las niñas de nuestra ciudad y de nuestra sociedad actual».

«Van a ser dos días muy intensos, en los que vamos a poder ver cómo el ingenio, el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y la diversión priman por encima de cualquier otra cosa», ha destacado el regidor cacereño, que ha invitado a los participantes y a sus familias a que disfruten de su estancia en Cáceres.