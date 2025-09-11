Esta es la música que sonará en el Irish Fleadh 2025 El festival de música irlandesa tendrá lugar del 19 al 21 de septiembre en Cáceres

M. Fernández Cáceres Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:26

El festival de música irlandesa Irish Fleadh celebra una nueva edición en Cáceres del 19 al 21 de septiembre. El programa incluye conciertos en la plaza de Santa María, sesiones en diferentes espacios de la ciudad, pasacalles y talleres.

Esta es la música que sonará:

Viernes, 19 de septiembre

La jornada inaugural contará con tres conciertos en la plaza de Santa María. Además, habrá session y arroz en el hotel Alfonso IX a las 15.00 horas, una slow session en el Foro de los Balbos a las 18.00 horas y sesiones en los bares colaboradores (Los siete jardines, El octavo arte, El rincón, La chicha, Las claras, hotel Alfonso IX, La traviata) desde la medianoche a las tres de la madrugada.

La banda 'The armagh rhymers' abre a las 21.30 horas esta edición del Irish Fleadh en la Plaza de Santa María. Se trata de un grupo irlandés que combina mitos, música, máscaras y teatro.

A las 23.00 horas se subirá al escenario 'Stolen Notes', una formación sevillana que se creó en 2006 en jam sessions de música folk en bares irlandeses de la ciudad. Cuentan con cuatro álbumes, que repasarán en su actuación en Cáceres.

A las doce y media de la noche actúa el grupo 'The Friel Sisters', integrado por las hermanas Anna, Sheila y Clare Friel y que combinan el violín, la flauta y la gaita irlandesa.

Sábado, 20 de septiembre

La segunda jornada del festival incluye otros tres conciertos en la plaza de Santa María. Además, workshops para músicos profesionales en el Ateneo, Palacio de Carvajal, Santo Domingo y calle Tiendas; un taller concierto de 'The armagh rhymers' en el Foro de los Balbos a las 12.00 horas; y un pasacalles de la banda de gaitas Nivaria y Newcastle West Pipes Band a las 13.00 horas, que recorrerá San Pedro, Pintores, la Plaza Mayor, el Foro de los Balbos y Santa María.

También arroz y gaitas en el hotel Alfonso IX a las 15.00 horas, una slow session en el Foro de los Balbos a las 18.00 horas, y sesiones en los bares colaboradores (Los siete jardines, El octavo arte, El rincón, La chicha, Las claras, hotel Alfonso IX, La traviata) desde medianoche hasta las tres de la madrugada.

A las nueve y media de la noche actúa Felpeyu, un grupo de música folk de Asturias que ha reelaborado la música tradicional de su región con instrumentación, técnicas interpretativas y arreglos.

A las once de la noche llegará el turno del multiinstrumentista y compositor de raíces irlandesas Michael McGoldrick y del guitarrista y melodeonista Tim Edey, un dúo que aúna virtuosismo y pura magia musical, tal y como describe la organización.

Cierra los conciertos de esta edición del Irish el grupo Pólca4, que tendrá como músico invitado al australiano Steve Cooney al bajo. Se trata de una banda dinámica especializada en la música dance de la región de West Kerry, mezclando polcas y slides locales con jigs, reels y canciones.

Domingo, 21 de septiembre

El domingo se pone el broche final al Irish Feladh con una sesión de despedida en la Plaza de Santa María, que comenzará a las 12.00 horas.