La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana Este sábado 20 de septiembre, el Ateneo de Badajoz organiza una ruta cultural como preámbulo de la celebración de Al-Mossassa Batalyaws

Irene Toribio Martes, 16 de septiembre 2025, 12:03

La cuenta atrás para la Al-Mossassa de Badajoz ha comenzado. Badajoz acogerá uno de sus grandes eventos el último fin de semana de septiembre, cuando las calles de la localidad se convertirán, un año más, en un paseo por la historia de nuestra ciudad. Una fiesta de Interés Turístico Regional que se adelanta, esta vez, con un gran evento organizado por el Ateneo de Badajoz: una ruta cultural por el legado andalusí.

El próximo sábado 20 de septiembre, el Ateneo organiza una ruta cultural como preámbulo de la celebración de Al-Mossassa Batalyaws. «Una oportunidad única para recorrer la Alcazaba y conocer esta época tan importante para la ciudad de Badajoz», anuncian.

Además formando parte de esta ruta podrás visitar el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, donde podrás contemplar piezas tan significativas como la lápida sepulcral de Sabur, primer soberano independiente de la Taifa de Badajoz y la de al-Mansur, fundador de la dinastía aftasí.

Un viaje al pasado musulmán de nuestra ciudad, que aún hoy se percibe en su arquitectura, su historia y la esencia de sus calles.

- Punto de encuentro: Plaza Alta de Badajoz

- Hora de inicio: 10:00 h

- Duración aproximada: 3 horas

- Inscripción previa: jmrodriguezpizarro@gmail.com

Cuándo es la Almossassa 2025

La Almossassa es un Festival Cultural que conmemora la fundación de la ciudad de Badajoz, por el personaje histórico Ibn Marwan que se enfrentó y llegó a un acuerdo con el emirato cordobés Omeya en el siglo IX. Constituye una muestra de diálogo intercultural y una oportunidad para dotar de contenido artístico los monumentos y la Plaza Alta de Badajoz. También es un vehículo de cooperación transfronteriza con la vecina ciudad portuguesa de Marvao, fundada asimismo, por Ibn Marwan.

Se celebrará en Badajoz el fin de semana del 26, 27 y 28 de septiembre.