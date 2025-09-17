El Acueducto de Los Milagros de Mérida acoge esta semana un festival de foodtrucks La actividad comenzará este jueves con numerosas actividades y conciertos

El Acueducto de los Milagros acoge desde este jueves y hasta el domingo el III Festival Mundial Foodtrucks Mérida con una amplia programación de actividades y de oferta gastronómica de países de todo el mundo.

Según el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González, se trata de un festival «que une gastronomía y cultura y que tendrá actividades del jueves por la tarde hasta el domingo a mediodía con numerosos tributos y actividades familiares en un marco incomparable como es el Acueducto de los Milagros».

Asimismo, ha apuntado que este evento gastronómico se celebra en numerosas ciudades del país, pero a diferencia de otros lugares el marco de Acueducto de los Milagros lo hace único «ya que muy pocas ciudades lo pueden tener un telón de fondo como éste».

En este evento gastronómico se podrán degustar comidas de todas partes del mundo, venezolana, mexicana, argentina, uruguaya, comida cubana, italiana y coreana. Además, tendrá numerosas actuaciones durante todo el fin de semana.

Por su parte, Juan Manuel Romero, de la empresa Velasa Producciones, ha afirmado en la presentación que «siempre ha sido un placer para nosotros estar aquí porque siempre nos habéis acogido fenomenalmente bien y podemos llevar a cabo este festival gracias también a la sintonía que hay entre el Ayuntamiento y nosotros».

La cita contará con catorce foodtrucks con muchas novedades. Además, se han ampliado los conciertos, hay cuatro eventos infantiles como un Cantajuegos Disney el viernes, pintacaras el sábado y los payasos de la tele el domingo.

Romero ha añadido que «queremos potenciar mucho el sábado a mediodía, ya que traemos uno de los mejores tributos a Marea y Extremoduro a nivel nacional, igual que el tributo a Mecano el domingo a mediodía para fomentar también esas horas que son más familiares».

