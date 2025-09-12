Esta es la programación de otoño del Gran Teatro de Cáceres Más de 40 actividades de teatro, humor, magia, danza y propuestas familiares conforman la nueva temporada

Más de 40 actividades de teatro, humor, magia, danza y propuestas familiares integran la programación de otoño del Gran Teatro de Cáceres, que se ha presentado este viernes en Cáceres. El Gato con Jotas, Santiago Auserón, José Sacristán, Juan Valderrama y el circo acrobático de China son algunas propuestas destacadas de la nueva temporada del espacio, que también acogerá otras citas como el Festival de Cine y Terror Fanter Film, Plena Moon, la Gala Drag y los Premios Tacón, los Premios de la Moda y el Festival de las Minas de Aldea Moret. Además, será una de las sedes del VI Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebra por primera vez en España.

Septiembre comienza con cinco propuestas: el concierto de la banda cacereña de heavy metal Lady Dog, dentro del programa del Festival de Cine y Música Movietone (día 19, 21.30 horas); la representación 'Pésame, pésame mucho', dirigida por María Miranda García y encuadrada en el circuito Fatex (día 21, 20.30 horas); el fenómeno de folk 'El Gato con Jotas', que ya ha agotado entradas (día 26, 20.30 horas); el espectáculo del humorista Álex O'Dogherty, que presenta 'Palabras mayores' (día 27, 20.30 horas); y el montaje 'Un cadáver a las diez' de Solo Yoni, también dentro de Fatex.

En octubre habrá un concierto de la cantaora cacereña Miriam Cantero (día 2), tributos a Coldplay y The Beatles a cargo de Candelight (día 3), la representación de 'Querida amiga... esperando a Elena Francis' (día 4) y el humorista Dani Mateo, que presenta su monólogo '¿Por qué no te callas?' (día 5, 19.00 horas).

El segundo fin de semana actuarán el extremeño Niño Índigo, que termina su gira 'Pasajes a mitad de camino' (día 9), la Orquesta de Extremadura (día 10) y la compañía Verbo Producciones pone en escena 'La aparición' (día 11).

Termina el mes con 'Galerías tonterías', de Spamo Teatro (día 17), 'No me toques el cuento' (día 19 horas) y 'Dreaming bubles' (día 26).

En noviembre habrá una actuación del mago Sergio Barquilla (día 8); un tributo a Queen y Las cuatro estaciones de Vivaldi por parte de Candelight (día 9); un concierto del cantante de Radio Futura Santiago Auserón, que adelanta su disco 'Nerantzi' (día 14); otro de Acetre, que presenta su espectáculo 'Cabtos veniales' (día 15) y el musical 'Extremadura gitana' (día 16).

Además, se ha programado la actuación del gran circo acrobático de China (día 22), el musical 'Blippi' (día 23), la representación de 'El hijo de la cómica' protagonizada por José Sacristán (día 29) y la de Juan Valderrama, con sus 'Historias de la copla' (día 30).

Al acto de presentación han acudido la directora del gran Teatro, Marisa Caldera; la consejera de Cultura, Victoria Bazaga; la diputada de Turismo, Elisabeth Martín; y el concejal de Cultura del Ayuntamiento cacereño, Jorge Suárez.

