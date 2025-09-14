Plasencia acogerá una concentración de camiones con fines solidarios

J. C. R. PLASENCIA. Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Plasencia vivirá los días 20 y 21 de septiembre un evento inédito con la celebración de la I Concentración de Camiones Plasencia Trucks, que reunirá a más de treinta vehículos de gran tonelaje en un fin de semana que combina motor, ocio y solidaridad.

El programa arrancará el sábado 20 en el recinto ferial del Berrocal con juegos populares. A mediodía, se celebrará una paella solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) y la Asociación Extremeña contra la ELA. La jornada continuará con actuaciones musicales de Paco Santos, Losan y DJ Neilia, y culminará con un desfile de camiones por las calles de la ciudad a partir de las 21.00 horas. Tras el recorrido, los vehículos regresarán al Berrocal, donde habrá un espectáculo de luces y música.

El domingo 21, todas las actividades se concentrarán por la mañana, también en el recinto ferial del Berrocal, con unas migas extremeñas y la entrega de trofeos a los participantes.

La entrada será gratuita durante todo el fin de semana y la recaudación de las actividades solidarias se destinará íntegramente a las dos asociaciones beneficiarias.