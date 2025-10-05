El PSOE despide conmocionado a Vara Los militantes socialistas guardaron en la tarde de este domingo cinco minutos de silencio por quien fue su secretario regional durante 16 años

Guillermo Fernández Vara fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años, entre 2008 y 2024, además de referente clave en los gobiernos socialistas desde 1995. Su marcha, pese a ser conocida su grave enfermedad, generó este domingo una honda conmoción entre los militantes, que fueron convocados por el actual secretario regional, Miguel Ángel Gallardo, que tomó el relevo de Vara, a guardar cinco minutos de silencio antes la sedes y casas del pueblo de toda la región.

Gallardo indicaba que con Vara «se va un pedazo de nuestra historia reciente, para destacar que «su entrega y compromiso hicieron posible una segunda gran transformación» de la región, tras los primeros años de autonomía. Tras la concentración de la tarde, indicaba que «Guillermo nos deja un legado inmenso, lleno de valores, y de compromiso que ahora nos corresponde cuidarlo, reivindicarlo y seguir construyendo desde su ejemplo».

El actual senador y exsecretario provincial del PSOE en Badajoz, Rafael Lemus, dejó este domingo escrito que Vara «fue un presidente que, desde el primer día, sintió que formaba parte de cada hogar extremeño; por eso celebraba las alegrías y sufría las penas de su gente como propias. La crisis del Covid dejó grabada en su rostro una tristeza profunda, fruto de las muchas llamadas que hizo a muchos familiares de quienes fallecieron en Extremadura».

Por su parte, el histórico dirigente socialista Paco Fuentes también subrayó que Fernández Vara pertenecía al grupo de militantes socialistas que «tienen una posición económica acomodada pero que piensan que los principios y valores del PSOE sirven para organizar de forma más justa, eficiente y equilibrada la sociedad».

«Nunca le conocí el rencor en la acción política ni aún teniendo motivos para ello», escribió también Fuentes, antes de añadir». «Si tus creencias religiosas son ciertas, seguro que ya estarás en el cielo, en el reino de los justos y de los limpios de corazón».

Por otro lado, desde la Diputación de Badajoz se subrayó el «compromiso» del expresidente con su tierra así como «su entrega al servicio público, que dejan una huella imborrable en la historia más reciente de Extremadura». La institución provincial de Cáceres aseguró que Vara «siempre seguirá vivo porque su lucha por conseguir una provincia más justa y de oportunidades para todos y todas, ha forjado un camino sólido» por el que se han comprometido a avanzar.

Ampliar Miembros del PSOE en la sede local de Cáceres. c.s.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien comunicaba en X el fallecimiento de Vara, subrayaba el «vacío inmenso» que la muerte del expresidente deja «no solo en la vida pública» sino también en quienes encontraban en él «orientación y consejo».

Entre los alcaldes socialistas, el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, señaló en sus redes sociales: «Gracias amigo y compañero por todo lo que nos dejas, por todo lo que dejaste en mí. No te olvidaré nunca, y más importante aún, Mérida tampoco te olvidará nunca. Hasta siempre, Guillermo».

Pedro Sánchez asistirá este lunes al funeral en Olivenza y también se espera una amplia presencia de miembros de la Ejecutiva Federal a la que Vara pertenecía como responsable de Política Autonómica. El ministro extremeño de Economía Carlos Cuerpos estuvo ayer por la tarde en el tanatorio de Badajoz, al igual que el de Transformación Digital y Función Pública Óscar López.