Extremadura guardará tres días de luto por la muerte del expresidente

Rocío Romero Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 09:49 | Actualizado 10:06h.

Extremadura declara tres días de luto oficial en señal de duelo y como muestra de respeto a la memoria de Guillermo Fernández Vara, el expresidente extremeño que ha muerto en la madrugada de este domingo a los 66 años. Mañana lunes cumpliría 67 años.

En un comunicado firmado por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reconocido el papel de Fernández Vara y ha anunciado que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la administración regional durante los próximos tres días.

«Con profunda tristeza, he recibido la noticia del fallecimiento del presidente Guillermo Fernández Vara, que estuvo al frente del gobierno extremeño durante tres legislaturas», comienza la nota.

«Como presidenta de la Junta de Extremadura, y en nombre del Consejo de Gobierno, quiero expresar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, así como a todos sus compañeros del PSOE de Extremadura».

La presidenta ha dejado patente su reconocimiento al político socialista: «Manifiesto también mi reconocimiento y gratitud hacia su figura. Guillermo Fernández Vara ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos«.

«Extremadura pierde a un político y a un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho. Sobre todo amaba a su tierra, y en esta última etapa, incluso en los momentos más difíciles, permaneció en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano«.

En señal de duelo, y como muestra de respeto a su memoria, se declara el luto oficial en la Comunidad Autónoma de Extremadura durante tres días, en los que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura.

Por su parte, la Asamblea de Extremadura también ha emitido un comunicado para lamentar su muerte. «La Cámara, de la que fue diputado por el Grupo Parlamentario Socialista entre la VI y IX Legislatura, se une al dolor de sus familiares y amigos. En la actualidad era senador por designación de la Asamblea de Extremadura en el Senado de España. Su compromiso y vocación de servicio público dejan una huella imborrable en la historia de Extremadura«.

