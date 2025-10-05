El PSOE lamenta profundamente la muerte de Vara, «una figura clave de la autonomía» El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, anunció el fallecimiento a las 6.32 horas de este domingo y la presidenta extremeña, María Guardiola, ha expresado sus condolencias

Rocío Romero Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 07:41 | Actualizado 08:32h.

El expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara ha fallecido esta madrugada. Ha sido el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales.

A las 6,32 horas, el delegado del Gobierno ha escrito: «Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Nos deja un vacío inmenso, no solo en la vida pública, sino también en quienes encontrábamos en él orientación y consejo. ¿A quién podré acudir ahora? Su recuerdo y legado permanecerán siempre con nosotros.»

Minutos más tarde ha escrito el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. «Con él se va un pedazo de nuestra historia reciente: doce años como presidente de la Junta de Extremadura y toda una vida dedicada a servir a su tierra. Su pérdida duele. Duele a la familia socialista y duele a toda una región que avanzó gracias a su trabajo incansable. Gracias, Guillermo. Por tu ejemplo, por tu generosidad y por haber dejado una Extremadura mucho mejor que la que encontraste».

El PSOE, por su parte, ha emitido un comunicado para informar del fallecimiento. «El PSOE de Extremadura lamenta profundamente comunicar el fallecimiento en el día de hoy de Guillermo Fernández Vara tras una larga enfermedad», comienza el texto.

A continuación, ha valorado que «se trata de una figura clave en la historia del socialismo extremeño y también de la propia autonomía».

Los socialistas han acompañado el comunicado de una imagen del expresidente, que ha ejercido como vicepresidente del Senado en los últimos tiempos, de una fotografía del presidente acompañada de un lazo negro y los años de nacimiento y muerte (1958-2025).

Fernández Vara fue secretario general del PSOE de Extremadura durante 16 años, desde 2008 a 2024 y bajo su mandato el partido ganó en tres ocasiones las elecciones autonómicas, lo que le sirvió para ser presidente de la Junta de Extremadura durante doce años y le tomó el relevo de Rodríguez Ibarra.

En 2023 fue diagnosticado de un cáncer de estómago e ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz el pasado día 27 de septiembre por una infección. El fallecimiento se ha producido esta madrugada.

Las condolencias se suceden desde primera hora de la mañana. La presidenta extremeña, María Guardiola, ha escrito: «Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara. Figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero. Mi cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros. Descanse en paz». Además, ha acompañado su mensaje de dos fotografías, una reunida con él y otra recibiendo un abrazo en la Asamblea de Extremadura.

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, también se ha pronunciado. «Ahora ya sí que te fuiste, jefe, amigo y hermano, mi querido Guillermo». Ha añadido, también, dos imágenes.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también se ha pronunciado en sus redes sociales. "Gracias amigo y compañero por todo lo que nos dejas, por todo lo que dejaste en mi. No te olvidaré nunca, y más importante aún, Mérida tampoco te olvidará nunca. Hasta siempre, Guillermo".

