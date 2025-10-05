HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Guillermo Fernández Vara y el Rey Felipe VI. HOY
Muerte de Fernández Vara

Los Reyes recuerdan su «profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona»

La Casa Real recuerda al expresidente extremeño como un «servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad»

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:42

Comenta

Los Reyes de España han valorado este domingo la figura del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha fallecido esta madrugada en el Hospital Universitario de Badajoz.

Don Felipe y doña Letizia han recordado «los muchos momentos compartidos» y valoran «su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles, siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona«.

Los Reyes han enviado un mensaje de «cariño y afecto» a la viuda y los hijos de Guillermo Fernández Vara, a quien definen como un «servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  5. 5 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  6. 6 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  7. 7

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  8. 8 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  10. 10

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los Reyes recuerdan su «profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona»

Los Reyes recuerdan su «profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona»