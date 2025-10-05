Los Reyes recuerdan su «profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona»
La Casa Real recuerda al expresidente extremeño como un «servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad»
Badajoz
Domingo, 5 de octubre 2025, 11:42
Los Reyes de España han valorado este domingo la figura del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha fallecido esta madrugada en el Hospital Universitario de Badajoz.
Don Felipe y doña Letizia han recordado «los muchos momentos compartidos» y valoran «su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles, siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona«.
Los Reyes han enviado un mensaje de «cariño y afecto» a la viuda y los hijos de Guillermo Fernández Vara, a quien definen como un «servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación».