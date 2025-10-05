Los Reyes recuerdan su «profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona»

Rocío Romero Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 11:42 Comenta Compartir

Los Reyes de España han valorado este domingo la figura del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que ha fallecido esta madrugada en el Hospital Universitario de Badajoz.

Don Felipe y doña Letizia han recordado «los muchos momentos compartidos» y valoran «su entrega a Extremadura y a sus ciudadanos, también al conjunto de los españoles, siempre con un profundo sentido de Estado y lealtad a la Constitución y a la Corona«.

Los Reyes han enviado un mensaje de «cariño y afecto» a la viuda y los hijos de Guillermo Fernández Vara, a quien definen como un «servidor público que hizo del diálogo su seña de identidad, defendiendo siempre sus ideas con convicción, pero desde la templanza y la moderación».