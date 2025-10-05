HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Imagen publicada por la presidenta extremeña, María Guardiola, este domingo y en la que Vara le recibe, una vez elegida presidenta del PP, en julio de 2022 en el despacho de Presidencia. HOY

Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente

La presidenta de la Junta de Extremadura elige una imagen del día en que Vara la recibió en Presidencia tras ser ella elegida presidenta del PP

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:57

Comenta

La presidenta de la Junta de Extremadura y líder del PP extremeño, María Guardiola, ha expresado sus condolencias por la muerte de su antecesor, Guillermo Fernández Vara.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Guardiola ha escrito: «Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara. Figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero. Mi cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros. Descanse en paz».

Además, ilustra su tuit con dos fotografías, una reunida con él en el despacho de Presidencia cuando Vara aún era presidente, en el año 2022, y ella acababa de ser elegida presidenta del PP en Extremadura. En la otra imagen se le ve recibiendo un abrazo en la Asamblea de Extremadura tomando el relevo tras la elección de la política popular como presidenta.

La consejera de Sanidad, Sara García Espada, también ha enviado sus condolencias por el fallecimiento. «DEP, Presidente y compañero», ha comenzado, dada la condición de ambos de médicos y consejeros de Sanidad. Vara lo fue entre 1999 y 2007. «Mi pésame y cariño a su familia, amigos y al @psoeex (PSOE de Extremadura)».

El consejero de Presidencia, Abel Bautista (que también es secretario general del PP extremeño), también ha tenido un recuerdo para el expresidente.

«DEP, Presidente. Siempre fue atento y cariñoso, en lo bueno y en lo malo. Fue la primera llamada en el nacimiento de mi hija. Y se preocupó en los momentos difíciles que hemos vivido en casa últimamente. Eso lo definía como persona. Y no se olvida«, le ha reconocido.

Noticias relacionadas

Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años

De delfín de Ibarra a hombre de Estado: 30 años de gestión pública

De delfín de Ibarra a hombre de Estado: 30 años de gestión pública

El PSOE lamenta profundamente la muerte de Vara, «una figura clave de la autonomía»

El PSOE lamenta profundamente la muerte de Vara, «una figura clave de la autonomía»

FOTOS | La trayectoria política de Fernández Vara, en imágenes

FOTOS | La trayectoria política de Fernández Vara, en imágenes

Guillermo Fernández Vara: un presidente para todos los extremeños

Guillermo Fernández Vara: un presidente para todos los extremeños

«Soy Guillermo…»

«Soy Guillermo…»

Guillermo Fernández Vara: un político a cuerpo gentil

Guillermo Fernández Vara: un político a cuerpo gentil

Una anomalía en política

Una anomalía en política

«Tuve la oportunidad de felicitarle el Día de Extremadura, agradeciéndole su contribución y sacrificio por nuestra tierra, y a pesar de todo fue él quien me mandó fuerzas y ánimo para seguir adelante», ha valorado en alusión a su papel en el desarrollo de la autonomía.

«Te echaremos de menos, Guillermo. Como tantos y tantos extremeños. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y al @psoeex (PSOE de Extremadura) . DEP».

A estas condolencias se ha unido también el que fuera presidente de la Junta de Extremadura con el PP entre 2011 y 2015, José Antonio Monago. Desde las últimas elecciones nacionales, ambos compartían escaño en el Senado y muchos años de debate en la Asamblea de Extremadura.

En declaraciones a HOY ha lamentado la pérdida. «Lo lamento porque se va un político de altura. Sobre todo por su carácter de buena persona, que hay que destacar en los tiempos que corren. Lo vamos a echar de menos en la política extremeña y en la nacional«.

José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara, en enero de 2016. HOY

También ha mostrado su pesar el presidente andaluz, Juanma Moreno, en sus redes sociales y le ha definido como "un hombre con sentido de Estado". "Muy tristes por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Un hombre con sentido de Estado, entregado a su tierra y su gente, y comprometido con España. Un fuerte abrazo a su familia y sus compañeros desde una tierra hermana de Extremadura como es Andalucía", ha escrito el político popular.

En 2023, Fernández Vara fue diagnosticado de un cáncer de estómago e ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz el pasado día 27 de septiembre por una infección. El fallecimiento se ha producido esta madrugada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4 Cáceres enloquece con el brunch
  5. 5

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  6. 6 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  7. 7

    Badajoz recibe 12,4 millones de euros de fondos europeos para seguir creciendo
  8. 8

    Condenados por correr desnudos por Cáceres
  9. 9 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente

Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente