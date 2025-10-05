Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente La presidenta de la Junta de Extremadura elige una imagen del día en que Vara la recibió en Presidencia tras ser ella elegida presidenta del PP

Imagen publicada por la presidenta extremeña, María Guardiola, este domingo y en la que Vara le recibe, una vez elegida presidenta del PP, en julio de 2022 en el despacho de Presidencia.

Rocío Romero Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 08:57 | Actualizado 10:01h.

La presidenta de la Junta de Extremadura y líder del PP extremeño, María Guardiola, ha expresado sus condolencias por la muerte de su antecesor, Guillermo Fernández Vara.

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Guardiola ha escrito: «Extremadura llora la pérdida de Guillermo Fernández Vara. Figura clave de la política regional que, por encima de cualquier diferencia, siempre me ofreció un trato cercano y sincero. Mi cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros. Descanse en paz».

Además, ilustra su tuit con dos fotografías, una reunida con él en el despacho de Presidencia cuando Vara aún era presidente, en el año 2022, y ella acababa de ser elegida presidenta del PP en Extremadura. En la otra imagen se le ve recibiendo un abrazo en la Asamblea de Extremadura tomando el relevo tras la elección de la política popular como presidenta.

La consejera de Sanidad, Sara García Espada, también ha enviado sus condolencias por el fallecimiento. «DEP, Presidente y compañero», ha comenzado, dada la condición de ambos de médicos y consejeros de Sanidad. Vara lo fue entre 1999 y 2007. «Mi pésame y cariño a su familia, amigos y al @psoeex (PSOE de Extremadura)».

El consejero de Presidencia, Abel Bautista (que también es secretario general del PP extremeño), también ha tenido un recuerdo para el expresidente.

«DEP, Presidente. Siempre fue atento y cariñoso, en lo bueno y en lo malo. Fue la primera llamada en el nacimiento de mi hija. Y se preocupó en los momentos difíciles que hemos vivido en casa últimamente. Eso lo definía como persona. Y no se olvida«, le ha reconocido.

«Tuve la oportunidad de felicitarle el Día de Extremadura, agradeciéndole su contribución y sacrificio por nuestra tierra, y a pesar de todo fue él quien me mandó fuerzas y ánimo para seguir adelante», ha valorado en alusión a su papel en el desarrollo de la autonomía.

«Te echaremos de menos, Guillermo. Como tantos y tantos extremeños. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y al @psoeex (PSOE de Extremadura) . DEP».

A estas condolencias se ha unido también el que fuera presidente de la Junta de Extremadura con el PP entre 2011 y 2015, José Antonio Monago. Desde las últimas elecciones nacionales, ambos compartían escaño en el Senado y muchos años de debate en la Asamblea de Extremadura.

En declaraciones a HOY ha lamentado la pérdida. «Lo lamento porque se va un político de altura. Sobre todo por su carácter de buena persona, que hay que destacar en los tiempos que corren. Lo vamos a echar de menos en la política extremeña y en la nacional«.

Ampliar José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara, en enero de 2016. HOY

También ha mostrado su pesar el presidente andaluz, Juanma Moreno, en sus redes sociales y le ha definido como "un hombre con sentido de Estado". "Muy tristes por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara. Un hombre con sentido de Estado, entregado a su tierra y su gente, y comprometido con España. Un fuerte abrazo a su familia y sus compañeros desde una tierra hermana de Extremadura como es Andalucía", ha escrito el político popular.

En 2023, Fernández Vara fue diagnosticado de un cáncer de estómago e ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz el pasado día 27 de septiembre por una infección. El fallecimiento se ha producido esta madrugada.