Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez El sepelio, que se celebrará en Olivenza, será concelebrado por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia

Se llevará a cabo en la Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad pacense de Olivenza.

R. H. Domingo, 5 de octubre 2025, 19:55 Comenta Compartir

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, presidirá este lunes, 6 de octubre, el funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo tras una larga enfermedad.

El funeral tendrá lugar a las 11 horas de este lunes en la Iglesia de Santa María Magdalena de la localidad pacense de Olivenza, de la que era natural Fernández Vara, y contará con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además de ser presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz, el funeral será concelebrado, además, por los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, Jesús Pulido y Ernesto Jesús Brotóns, respectivamente.

Elevando su oración por el «eterno descanso» del expresidente extremeño, los obispos de la región han lamentado «profundamente» el fallecimiento del socialista oliventino, en un comunicado difundido por el Arzobispado de Mérida-Badajoz.

«Nos unimos al dolor de sus familiares y amigos, de su partido y de cuantos hoy lloran su muerte, a la vez que reconocemos con gratitud la entrega y servicio a nuestra tierra del que ha sido y es, sin duda, todo un referente para nuestra región», han expresado a través de dicho documento.

Finalmente, los obispos han deseado que la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, «lo acoja bajo su manto y acompañe a todos los que hoy sienten su ausencia».

Cabe recordar que Extremadura ha declarado tres días de luto oficial en señal de duelo y como muestra de respeto a la memoria de Guillermo Fernández Vara, el expresidente extremeño que ha muerto en la madrugada de este domingo a los 66 años. Precisamente este lunes, día en el que se llevará a cabo su funeral, cumpliría 67 años.