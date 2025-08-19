Pedro Sánchez visita hoy Extremadura para conocer la evolución del incendio de Jarilla

R. H. Martes, 19 de agosto 2025, 07:41 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno se desplaza este martes a Extremadura para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Jarilla.

Pedro Sánchez intentó recobrar este domingo la iniciativa política, en medio de la ola devastadora de incendios que está azotando España por los cuatros costados y con el PP en ebullición por la falta de medios para combatir las llamas, con la propuesta de «un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática». El anunció lo hizo tras visitar por la mañana con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaska el puesto de mando del Cecopi de Orense para conocer la evolución de los fuegos en Galicia, una de las comunidades que más preocupan en estos momentos junto con Extremadura y Castilla y León, a la que se desplazó por la tarde para conocer la situación sobre el terreno. «Ante crisis como la que estamos viviendo, tenemos que actuar codo con codo, de manera unitaria y coordinada», afirmó el jefe del Ejecutivo tras interrumpir sus vacaciones y ante un escenario que sigue siendo incierto con más de 40 fuegos activos.

La idea del Gobierno es poner en septiembre sobre la mesa «las bases» de ese gran pacto que sirva para preparar a España ante eventos climáticos como los incendios, las danas o cualquier otra catástrofe natural vinculada con el clima, que deberá quedar fuera –dijo– de la confrontación partidista. Una propuesta de la que en La Moncloa no dan detalles, más allá, de que debe implicar a las administraciones públicas, a los grupos políticos, la sociedad civil, la ciencia, la empresa y los sindicatos. «Todos formamos parte de un mismo Estado y todos –recalcó Sánchez en su intervención– debemos trabajar en la misma dirección».

El jefe del Ejecutivo, que pasó de puntillas sobre el debate competencial, anunció además la incorporación de otros 500 efectivos del Ejército de Tierra para reforzar a la Unidad Militar de Emergencias, de los que 200 podrían recalar en las próximas horas en Orense para ayudar a los efectivos gallegos a petición de la Xunta. Y garantizó que la Administración central va a poner a su disposición «todos los medios necesarios». «La actitud de la Xunta ha sido de mentalidad práctica y colaboración», aseguró, por su parte, Rueda, quien abogó por que «la coordinación sobre el terreno continúe».

Frente al «terrorismo incendiario» que denunció la semana pasada Alberto Núñez Feijóo, el dirigente socialista prefirió enmarcar la catástrofe en un fenómeno más amplio y llamando a todos los actores políticos a una «reflexión a fondo» sobre «cómo redimensionar nuestras capacidades» ante la emergencia climática. Pero dejó claro que no puede haber «impunidad» para las personas encargadas de provocar estos incendios, que ha obligado ya al desalojo forzoso de 23.000 vecinos de distintas partes de España.