HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sánchez anuncia en Extremadura que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el fuego
Pedro Sanchez en su visita a Castilla y León el domingo. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Pedro Sánchez ha declarado durante su visita a Jarilla que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil debido a los incendios que asolan España

C. P. S.

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona gravemente afectada por emergencias ... de protección civil, conocida como zona catastrófica, para las regiones más dañadas por los incendios forestales de las últimas semanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  3. 3 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  4. 4 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  5. 5 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  6. 6 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  10. 10 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios