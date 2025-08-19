HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
Bomberos forestales y militares de la UME luchando contra el fuego de Jarilla. HOY

Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla

25 medios aéreos, 13 de ellos llegados de fuera de la región, combaten el fuego que este martes preocupa en zonas de Jerte y Tornavacas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Martes, 19 de agosto 2025, 11:13

Extremadura afronta su «día clave» para acabar con el devastador incendio que prendió en Jarilla hace una semana. Así lo ha afirmado este martes por la mañana el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, que ha actualizado la superficie calcinada en el norte de la región: 15.500 hectáreas fundidas a negro en un perímetro de 155 kilómetros.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción «25 medios aéreos, 13 de ellos llegados de fuera de la región«, ha detallado Bautista.  Están operativos además 21 unidades de bomberos forestales y cinco equipos de maquinaria pesada. Sobre el terreno ya trabajan los 52 profesionales enviados por la Generalitat de Cataluña, al igual que los 62 bomberos alemanes, a los que se ha encomendado el flanco sur, centrados en labores de repaso y refresco para evitar posibles reactivaciones cerca de Plasencia. El objetivo es ir cerrando el perímetro para «dar muerte a este incendio».

Reactivaciones «solucionadas»

Desde el puesto de mando, el responsable de la Junta ha explicado a los periodistas cómo se ha comportado el fuego esta noche, con «alguna reactivación» en el entorno de Rebollar y El Torno. Unos focos que han sido «atacados y solucionados rápidamente; sin nada que lamentar».     El mayor peligro en estos momentos reside en «un posible descuelgue hacia la localidad de Jerte y Tornavacas».  Las llamas quemaron anoche la parte alta de la Garganta de los Papúos, logrando «conservar esta joya» del patrimonio natural de Extremadura.  No obstante, los medios de extinción seguirán muy pendientes para evitar mayores daños.

Noticias relacionadas

La Garganta de los Papúos, amenazada por el fuego

La Garganta de los Papúos, amenazada por el fuego

«El de Jarilla es un incendio nunca conocido»

«El de Jarilla es un incendio nunca conocido»

El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte

El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte

Vecinos de Hervás: «no se puede respirar bien, solo se ve humo»

Vecinos de Hervás: «no se puede respirar bien, solo se ve humo»

Lara Ferreiro, psicóloga: «Durante un incendio, el cerebro entra en un estado de supervivencia extrema»

Lara Ferreiro, psicóloga: «Durante un incendio, el cerebro entra en un estado de supervivencia extrema»

Las condiciones meteorológicas en estos momentos favorecen las labores de extinción, con vientos del noroeste. De ahí que el amplio dispositivo desplegado encuentre una situación óptima y considere clave esta jornada.

El Infoex, en la zona más complicada

El consejero ha indicado que son los efectivos del Infoex quienes en este momento «trabajan en el sector más complicado del incendio», mientras que el resto del operativo está centrado en tareas de repaso y de contención.

Preguntado sobre posibles nuevas medidas para proteger a la población de las zonas amenazadas por las llamas, Bautista ha señalado que no se descarta nada: «Podrían producirse, claro que sí». Los confinamientos o evacuaciones dependerán de los cambios de viento y de la dirección del humo.

Desde el domingo por la mañana hasta este lunes por la noche, los vecinos de Hervás han permanecido confinados por el humo. «Ahora, sin embargo, el cambio de viento va a echarlo al otro lado del valle», tranquilizó Bautista. En el municipio más poblado del Valle del Ambroz permanecen evacuadas viviendas aisladas del extrarradio, al igual que los vecinos de Rebollar.

«La situación es cambiante y hay que ir viendo hora a hora cuáles son las medidas a adoptar». De momento se mantienen evacuadas unas 250 personas.

Candelario

El fuego ha entrado en territorio de Castilla y León tras cruzar el límite por Candelario, sin que la situación preocupe en este término municipal salmantino porque el foco «apenas tiene proyección». No obstante, Bautista ha matizado que hay que estar atentos, pues podría saltar también al lado oeste «una segunda línea».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  2. 2 El empresario Pedro Díaz, tercer fallecido por las altas temperaturas este verano en Extremadura
  3. 3 «El de Jarilla es un incendio nunca conocido»
  4. 4 Cabezuela del Valle y Jerte, la zona que más preocupa ahora en el incendio de Jarilla
  5. 5 Detenido un hombre por provocar un incendio que obligó a cortar el Puente Real de Badajoz
  6. 6 El megaincendio de Jarilla llega a Salamanca y se complica en el Valle del Jerte
  7. 7 Polémica por los fuegos artificiales en Jaraíz de la Vera durante el incendio de Cuacos de Yuste: «Irresponsabilidad y falta de empatía»
  8. 8 Recomiendan usar mascarilla a la población vulnerable en Cáceres ciudad por la presencia de humo
  9. 9 Orden de evacuación de casas diseminadas en Navaconcejo, Cabezuela, Jerte y Tornavacas por el fuego de Jarilla
  10. 10 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla