Extremadura enfrenta su «día clave» para acabar con el incendio de Jarilla

Extremadura afronta su «día clave» para acabar con el devastador incendio que prendió en Jarilla hace una semana. Así lo ha afirmado este martes por la mañana el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, que ha actualizado la superficie calcinada en el norte de la región: 15.500 hectáreas fundidas a negro en un perímetro de 155 kilómetros.

En estos momentos trabajan en las labores de extinción «25 medios aéreos, 13 de ellos llegados de fuera de la región«, ha detallado Bautista. Están operativos además 21 unidades de bomberos forestales y cinco equipos de maquinaria pesada. Sobre el terreno ya trabajan los 52 profesionales enviados por la Generalitat de Cataluña, al igual que los 62 bomberos alemanes, a los que se ha encomendado el flanco sur, centrados en labores de repaso y refresco para evitar posibles reactivaciones cerca de Plasencia. El objetivo es ir cerrando el perímetro para «dar muerte a este incendio».

Reactivaciones «solucionadas»

Desde el puesto de mando, el responsable de la Junta ha explicado a los periodistas cómo se ha comportado el fuego esta noche, con «alguna reactivación» en el entorno de Rebollar y El Torno. Unos focos que han sido «atacados y solucionados rápidamente; sin nada que lamentar». El mayor peligro en estos momentos reside en «un posible descuelgue hacia la localidad de Jerte y Tornavacas». Las llamas quemaron anoche la parte alta de la Garganta de los Papúos, logrando «conservar esta joya» del patrimonio natural de Extremadura. No obstante, los medios de extinción seguirán muy pendientes para evitar mayores daños.

Las condiciones meteorológicas en estos momentos favorecen las labores de extinción, con vientos del noroeste. De ahí que el amplio dispositivo desplegado encuentre una situación óptima y considere clave esta jornada.

El Infoex, en la zona más complicada

El consejero ha indicado que son los efectivos del Infoex quienes en este momento «trabajan en el sector más complicado del incendio», mientras que el resto del operativo está centrado en tareas de repaso y de contención.

Preguntado sobre posibles nuevas medidas para proteger a la población de las zonas amenazadas por las llamas, Bautista ha señalado que no se descarta nada: «Podrían producirse, claro que sí». Los confinamientos o evacuaciones dependerán de los cambios de viento y de la dirección del humo.

Desde el domingo por la mañana hasta este lunes por la noche, los vecinos de Hervás han permanecido confinados por el humo. «Ahora, sin embargo, el cambio de viento va a echarlo al otro lado del valle», tranquilizó Bautista. En el municipio más poblado del Valle del Ambroz permanecen evacuadas viviendas aisladas del extrarradio, al igual que los vecinos de Rebollar.

«La situación es cambiante y hay que ir viendo hora a hora cuáles son las medidas a adoptar». De momento se mantienen evacuadas unas 250 personas.

Candelario

El fuego ha entrado en territorio de Castilla y León tras cruzar el límite por Candelario, sin que la situación preocupe en este término municipal salmantino porque el foco «apenas tiene proyección». No obstante, Bautista ha matizado que hay que estar atentos, pues podría saltar también al lado oeste «una segunda línea».

