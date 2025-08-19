Vecinos de Hervás: «no se puede respirar bien, solo se ve humo»

J. López-Lago Martes, 19 de agosto 2025, 07:24 Comenta Compartir

En Hervás, al menos durante la mañana de este lunes, la tensión ha aflojado desde que esta población del Valle del Ambroz fuera confinada en la mañana del domingo. Los vecinos aún deben permanecer en sus casas para evitar respirar el humo del incendio que avanzó desde Jarilla y llegó a las inmediaciones de esta localidad que en estas fechas puede llegar a doblar su población hasta las diez mil personas. «La sensación es que gracias a los medios que llegaron ayer (domingo) el peligro ha bajado. No está eliminado el fuego, pero ayer había varios flancos y se veían las pavesas por el pueblo», ha descrito este lunes un vecino desde Hervás, pueblo que llegó a estar casi rodeado por las llamas acercándose por dos tercios de su perímetro. Según ha dicho hoy a este diario, todavía este lunes se veían patios llenos de cortezas negras carbonizadas que aún arden.

«La situación es incómoda porque no se puede respirar bien. Es como si estuvieras en una habitación donde se ha atascado la chimenea». Durante este lunes, con la Policía Local y la Guardia Civil controlando que nadie salga a la calle, quienes están en el exterior llevan mascarilla o un pañuelo húmedo en la cara. «Solo se ve humo, es como una manta gris, y según la dirección del viento hay ratos que se ve el perfil del Pinajarro (pico más alto del valle) y ratos que no», explica este vecino que echa de menos más información oficial de la situación para evitar bulos, pues nadie sabe cuánto va a durar el confinamiento y le consta que esta emergencia está siendo ruinosa para la economía, «no solo han desalojado un camping entero sino que en los restaurantes se han anulado todas las comidas colectivas, está siendo un desastre para la restauración».

Algunos de esos vecinos tienen una aplicación en la que reciben bandos municipales, como el que les informaba hoy a las 8.26 de la mañana de que debían seguir confinados debido al humo. A las 13.17 horas llegó otra comunicación en la que explicaban que durante la noche se había hecho un perímetro de seguridad garantizando la seguridad del casco urbano. También que durante la noche ha habido drones inspeccionando los alrededores del pueblo y que seguían confinados aunque se preveía una mejora del tiempo debido a la bajada de temperaturas.

Según Raúl, que trabaja en Hervás pero vive en otra localidad, el domingo fue «caótico», resume. «El fuego estaba al lado y se aproximaba a las casas y por eso confinaron al pueblo y a los que éramos de fuera nos dijeron que saliéramos. Se veía a todos los turistas recogiendo y saliendo con las maletas, gente llorando, vecinos pasándolo mal... una situación caótica porque encima no se podía respirar bien, de ahí el confinamiento. Solo se puede salir para ir a atender a los animales», ha relatado este vecino.

Por su parte, Iván, residente de Hervás, también ha explicado desde su pueblo que el domingo fue un día de tensión por la cercanía de las llamas y este lunes ha sido sobre todo una incomodidad por el humo que ha invadido la población, sobre todo durante la mañana. «Ahora ya se ve el humo más arriba -ha explicado pasadas las siete de la tarde-, pero esta mañana cuando nos hemos despertado estaba el pueblo entero que no se veía y luego se ha ido despejando hacia Salamanca y el Pinajarro, pero cuesta respirar».

La población sigue confinada por este motivo, pero según este testimonio las autoridades están siendo flexibles. En su caso, debe sacar el perro y lo hace usando una mascarilla. Hay que tene en cuenta que en casa también es complicado estar. «Ya huele porque son cinco o seis días y los tres últimos con el fuego al lado y en Hervás estamos como en un embudo, un pueblo encajonado entre montañas que están ardiendo». Por esa razón, añade, «nos gustaría recibir un poco más de información de la corporación municipal, que se limita a hacer un 'cortapega' de lo que dicen en el CECOPI y luego lo ponen en un bando que son dos mensajes al día. Pero la gente aquí tiene mucho apego al campo, está preocupada y quiere saber lo que se ha quemado, lo que no y apenas se nos da información de lo que puede durar esto», se queja este vecino.