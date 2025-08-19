La Garganta de los Papúos, amenazada por el fuego La popular zona de baño y barranquismo del norte de Extremadura tiene valor medioambiental y turístico, y alberga el barranco acuático más famoso de la región

Es una de las joyas del Valle. El avance del incendio de Jarilla desde Cabezuela hacia Jerte, el frente que más preocupa ahora mismo, ha amenazado esta madrugada la Garganta de los Papúos, una popular zona de baño y barranquismo del norte de Extremadura con un relevante valor medioambiental, turístico y por tanto económico. La zona tiene mucha riqueza natural y alberga diversidad de flora y fauna. Los amantes del senderismo y del barranquismo disfrutan especialmente de este espacio natural.

Este martes, el consejero de Presidente, Abel Bautista, ha señalado que las llamas ya han pasado la garganta. «Afortunadamente solo la ha quemado en la parte superior, por lo tanto se ha conservado esta joya patrimonial», ha explicado. No obstante, el incendio en esta zona sigue requiriendo toda la atención de los medios para que no se produzca un retroceso.

La garganta alberga el barranco acuático más famoso de la región, conocido por su recorrido entre toboganes, saltos, destrepes y rápeles. En concreto, tiene nueve rápeles de cinco a treinta metros (el más espectacular es el Chorro de la Ventera, de 30 metros y que concluye en una poza de granito), cuatro toboganes de tres a diez metros, tres destrepes y un salto.

Tiene una longitud de 1.100 metros y salva un desnivel superior a los 200 metros: desde los 1.075 metros de altitud desde su comienzo hasta los 845 del puente, según se explica en la web de turismo del Valle del Jerte. Hay dos partes diferenciadas: el tramo superior es el barranquista y el inferior es más ágil y está caracterizado por bloques de granito hasta salir del cauce en el puente de los Papúos.

A este enclave natural, situado muy cerca de la reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, se accede a través de la localidad de Jerte, primero por pistas de cemento y tierra y posteriormente, por una senda. En la zona hay varias empresas que ofrecen la posibilidad de realizar tanto rutas como descender el barranco de forma guiada.

El incendio originado en Jarilla hace justamente una semana ha arrasado 15.000 hectáreas, casi la mitad de las que han ardido en Extremadura durante los últimos siete días. El fuego está descontrolado y ha pasado a la provincia de Salamanca. Desde hace días, obliga a tomar medidas relativas a confinamientos y evacuaciones de diferentes poblaciones.

En estos momentos, permanecen desalojados los vecinos de Rebollar y de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle permanecen desalojadas. Por su parte, anoche se levantó la evacuación de Gargantilla y el confinamiento de Hervás.