¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?

La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional

La Consejería de Educación mantiene su oferta de incrementar el sueldo de maestros y profesores 80 euros brutos al mes. Una subida salarial que tendría pleno efecto en 2026 y que supondría que los docentes extremeños cobraran 1.120 euros anuales más.

Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad

Cáceres vive este sábado su boda del año. Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se dan este mediodía el sí quiero en la parroquia de Santiago de la capital cacereña. Él es el promotor del hotel Palacio de Godoy, que opera bajo la marca Hilton, y ella es una actriz peruana hija de una exministra de Cultura. El enlace reúne en la capital a rostros conocidos de la alta sociedad.

Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina

Un joven de 20 años, vecino de Oliva de Mérida, ha perdido la vida tras una salida de vía este sábado en la EX-338, a la altura del municipio pacense de Cristina. En concreto, el accidente de tráfico ha ocurrido en el kilómetro tres de la carretera autonómica, que conecta las poblaciones de Guareña y Oliva, sobre las 16:30 horas.

Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños

En Extremadura, investigadores de la UEx y la Consejería de Salud han detectado la presencia de mosquito tigre en seis municipios de la región. En concreto, en Cáceres, Badajoz, Navalmoral de la Mata, Almaraz, Aldea del Cano y Monesterio.

Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo

Un hombre de 61 años ha tenido que ser trasladado en estado grave hasta un centro hospitalario tras sufrir una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo.

