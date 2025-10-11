La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional

La Consejería de Educación mantiene su oferta de incrementar el sueldo de maestros y profesores 80 euros brutos al mes. Una subida salarial que ... tendría pleno efecto en 2026 y que supondría que los docentes extremeños cobraran 1.120 euros anuales más.

«Esta medida», subrayan desde el departamento de Mercedes Vaquera, «tiene un impacto presupuestario de casi 23 millones de euros y conllevaría una mejora notable en el puesto que actualmente ocupan los docentes de la región con respecto a la media nacional».

Según los datos facilitados por el Gobierno autonómico, «teniendo en cuenta diversas fuentes técnicas y estudios comparativos elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de distintos portales especializados en Educación», Extremadura actuamente ocupa el cuarto puesto por la cola en las retribuciones de maestros y profesores. Solo por delante en ambos casos de Cataluña, Aragón, Asturias y Cantabria.

A tenor de los datos aportados por la Junta, el sueldo bruto anual de los maestros es de 33.830,16 euros y la media nacional alcanza ahora los 34.988,22 euros. En el caso de los profesores, el sueldo bruto en la región se sitúa en los 38.178,84 euros y la media nacional en los 39.580,12 euros. «En todos los casos las cuantías tienen en cuenta el sueldo base, el complemento específico general y el complemento específico de comunidad autónoma», aclara la Consejería.

Con la subida de los 1.120 euros brutos anuales que ofrece la Junta, la situación de los docentes extremeños en la clasificación nacional mejoraría de manera notable. Los cálculos facilitados sitúan a la región justo en la media nacional en el caso de los maestros y ligeramente por debajo en el caso de los profesores, como se muestra en los gráficos que ilustran esta información.

En concreto, los maestros pasarían a cobrar 34.950,16 euros y los profesores, 39.298,84 euros. De este modo la región se acercaría a la media nacional y se situaría, en el caso de los maestros, por encima de La Rioja, Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Asturias y Cantabria. Y los profesores, por delante de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Asturias y Cantabria.

No obstante, la Consejería de Educación señala que ese sería el puesto de Extremadura teniendo en cuenta solo los sueldos. Pero más allá de la comparativa de las cuantías y atendiendo a otras variables, como el PIB regional y el coste por hora, Extremadura adelanta más posiciones en la clasificación nacional.

Las obras variables

En el caso de los profesores, según la Junta, «Extremadura ocupa el cuarto mejor puesto según la ratio sueldo-PIB, sólo por detrás de La Rioja, Cantabria y Navarra». Y, en cuanto a los maestros, «la región estaría actualmente en el tercer puesto en materia salarial si tenemos en cuenta el PIB regional, y pasaría al segundo puesto al aplicarse la subida de la Junta».

Con la mejora salarial de los 80 euros brutos al mes a partir del próximo año, «y observando la variable del coste por hora, los profesores de Extremadura estarían por encima de la media nacional», concluye el departamento que dirige Mercedes Vaquera.

«Los maestros subirían hasta el quinto puesto en la comparativa salarial, muy por encima de la media, teniendo en cuenta el coste por hora. Y los profesores también estarían por encima de la media nacional si se consideran indicadores del contexto económico de las comunidades autónomas como PIB regional, el coste por hora de cada región o el número total de horas lectivas».

Según la Junta, teniendo en cuenta estas variables, «Extremadura sale bien parada y estos datos los conocen de primera mano las organizaciones sindicales», que el pasao martes reunieron a miles de docentes en una manifestación y celebraron con alta participación una jornada de huelga.

Educación insiste, sin embargo, en que con su propuesta de subida salarial «los docentes extremeños se situarían en una posición ventajosa con respecto a otras regiones». Pero los cinco sindicatos con presencia en la sectorial del área no comparte ese criterio y mantienen la reivindicación de una subida salarial de 150 euros mensuales en dos años o en 200 en tres.

Relaciones rotas

Aunque los sueldos actuales de los que parten no recogen grandes diferencias, el estudio del sindicato PIDE, del que ya ha informado este diario, cifra en 33.769,56 euros el sueldo anual de los maestros de nuevo ingreso y en 37.162,68 el de los profesores, cifras inferiores a las aportadas por la Junta.

Además, las centrales aseguran que esas diferencias lejos de mejorarse con la subida de los 80 euros brutos al mes, los 1.120 anuales que plantea la Junta, se agrandarían ya que las comunidades autónomas que se sitúan en la actualidad por debajo de Extremadura han mejorado las nóminas de sus docentes. «Apartir del 1 de enero, si nada cambia, los extremeños seremos los peor pagados», insisten.

Los sindicatos rechazan por tanto los 80 euros de subida y están decididos a continuar con las movilizaciones si la Consejería no aumenta su propuesta salarial. Por el momento, los cinco sindicatos acudirán el próximo jueves, día 16 de octubre, a la reunión convocada por Educación para etomar las conversaciones, aunque será el único contacto con la Administración mientras no haya acuerdo.