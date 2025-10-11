HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercedes Vaquera, durante una protesta de técnicos de Infantil. HOY

La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional

Educación subraya que el sueldo anual se incrementaría en 1.120 euros, con un impacto presupuestario de casi 23 millones

Ana B. Hernández

Plasencia

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:36

Comenta

La Consejería de Educación mantiene su oferta de incrementar el sueldo de maestros y profesores 80 euros brutos al mes. Una subida salarial que ... tendría pleno efecto en 2026 y que supondría que los docentes extremeños cobraran 1.120 euros anuales más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  7. 7

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  8. 8

    El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF
  9. 9 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz
  10. 10 Un pequeño pueblo extremeño conquista Estados Unidos con su tradición religiosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional

La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional