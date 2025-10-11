HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo

El hombre ha sufrido una fractura en un brazo y un traumatismo craneal

M. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 13:25

Un hombre de 61 años ha tenido que ser trasladado en estado grave hasta un centro hospitalario tras sufrir una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo.

Según recoge el parte del Centro de Emergencias de Extremadura 112, el hombre ha sufrido un accidente laboral pasadas las 9.30 horas de este sábado. El hombre, de 61 años, ha sufrido una fractura en un brazo y un traumatismo craneal, por lo que ha tedido que ser trasladado hasta un centro sanitario.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud.

