Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina

El fallecido era Mario Torres y era vecino del municipio pacense de Oliva de Mérida

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:54

Comenta

Un joven de 20 años, vecino de Oliva de Mérida, ha perdido la vida tras una salida de vía este sábado en la EX-338, a la altura del municipio pacense de Cristina.

En concreto, el accidente de tráfico ha ocurrido sobre las 16:30 horas en el kilómetro tres de la carretera autonómica, que conecta las poblaciones de Guareña y Oliva.

El fallecido era Mario Torres Ruiz, joven que vivía en el pueblo, donde también residen sus padres. Actualmente se dedicaba a trabajos de albañilería.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil.

El joven era el único ocupante del vehículo y ha perdido el control del turismo en un tramo recto.

El cuerpo ya ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para realizar la correspondiente autopsia.

«Ha sido un jarro de agua fría, un golpe para la familia y el pueblo», señala Juan Carlos Benítez Casillas, alcalde de Oliva (comarca Tierra de Mérida-Vegas Bajas, 1.640 habitantes). «Ha sido un varapalo, no acabamos de creerlo, ha sido un trágico accidente», añade el regidor.

El Ayuntamiento del municipio declarará un día de luto por el fallecimiento del joven.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

