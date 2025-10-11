HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La investigadora de la UEx Eva Frontera en el laboratorio. Jorge Rey

Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños

Puede transmitir enfermedades como el dengue o el zika pero las probabilidades de contraerlas son bajas

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:00

Comenta

En Extremadura, investigadores de la UEx y la Consejería de Salud han detectado la presencia de mosquito tigre en seis municipios de la región. ... En concreto, en Cáceres, Badajoz, Navalmoral de la Mata, Almaraz, Aldea del Cano y Monesterio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  2. 2 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  5. 5

    El nuevo puente de Alcántara se somete a sus pruebas de carga
  6. 6

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  7. 7 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  8. 8 Un pequeño pueblo extremeño conquista Estados Unidos con su tradición religiosa
  9. 9

    El PSOE pide recuperar el impuesto de patrimonio y rebajar los tipos medios del IRPF
  10. 10 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños

Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños