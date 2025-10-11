Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad Fernando Palazuelo y Micaela Belmont contraen matrimonio en la parroquia de Santiago de la capital cacereña, que luce para la ocasión una decoración vegetal en tonos blancos y verdes

Primeras imágenes de los novios, Fernando Palazuelo y Micaela Belmont, juntos en el altar de la parroquia de Santiago de Cáceres.

María José Torrejón Cáceres Sábado, 11 de octubre 2025, 14:47 | Actualizado 15:12h. Comenta Compartir

Cáceres vive este sábado su boda del año. Fernando Palazuelo y Micaela Belmont se dan este mediodía el sí quiero en la parroquia de Santiago de la capital cacereña. Él es el promotor del hotel Palacio de Godoy, que opera bajo la marca Hilton, y ella es una actriz peruana hija de una exministra de Cultura. El enlace reúne en la capital a rostros conocidos de la alta sociedad.

Gran parte de los invitados han recorrido los metros que separan el hotel Hilton de la parroquia de Santiago (ambos edificios están situados en la misma plaza del casco viejo cacereño) y por aquí han pasado los duques de Huéscar, miembros de la Casa de Alba. Hay que recordar que la duquesa, Sofía Palazuelo, es hermana del novio. Está casada con Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero del ducado de Alba.

Hasta Cáceres también se ha desplazado Carmen Fernández de Araoz, más conocida en los círculos aristocráticos como Piru Urquijo. Es la abuela de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Es, además, nieta de Gregorio Marañón y está emparentada, por tanto, con Sofía Barroso Fernández de Araoz, madre del novio, experta en arte.

Entre los invitados también se encuentran Ágatha Ruiz de la Prada, que ha llegado al hotel poco antes de la una y media. Más tarde lo ha hecho Patricia Llosa, quien fuera mujer, además de prima y amiga del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Para la ocasión, la parroquia de Santiago luce decoración vegetal en tonos verdes y blancos. Los novios han pisado la alfombra roja que lleva hasta el altar de este templo, coronado por un retablo del siglo XVI que lleva la firma de Alonso de Berruguete.

Está previsto que el almuerzo se sirva en las instalaciones del hotel a partir de las 15.30 horas. Los invitados se repartirán entre diferentes estancias de la planta principal y se servirá un aperitivo previo en el patio exterior.

Preboda con aires flamencos en Piñuelas

Los novios dieron la bienvenida este viernes a sus invitados en una preboda celebrada en la plaza de Piñuelas y servida por el restaurante Bouquet. La velada, que discurrió al aire libre con la Ciudad Monumental como decorado natural, tuvo música en directo. Contó con las actuaciones de Ana Polanco, Ktumba y del guitarrista Joaquín Gallegos.

Fernando Palazuelo es el mayor de cuatro hermanos. Ejerció, de hecho, como padrino en la boda de los duques de Húescar, que contrajeron matrimonio en el Palacio de Liria de Madrid en 2018. Es abogado de formación, aunque ha trabajado en Perú junto a su padre, Fernando Palazuelo, en la inversión y rehabilitación de edificios emblemáticos de Lima.

Aunque en España resulta casi una desconocida, la novia, Micaela Belmont, goza de popularidad en su país por sus diferentes papeles en cine y televisión. Debe gran parte de su fama a su papel en la serie 'Los Vílchez'. Procede de una familia vinculada a la política. Su madre, Diana Álvarez-Calderón, fue ministra de Cultura de Cultura en Perú de 2013 a 2016.