¿Qué ha pasado este miércoles, 8 de octubre, en Extremadura?

María Guardiola reclama infraestructuras al Gobierno en la convención de Turespaña

Tren de alta velocidad, autovías y aeropuerto que no tenga que cerrar por la niebla. Estas son las tres peticiones que ha reclamado al Gobierno de España la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su intervención en Cáceres en la inauguración de la V Convención de Turespaña.

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz en medio de críticas por su lentitud

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado en la mañana de este miércoles las obras de la prolongación de la autovía (A-58) que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz. Lo ha hecho en una jornada en la que no han parado de sucederse las críticas por la lentitud de los trabajos tanto desde la Junta de Extremadura como por parte de los alcaldes de las capitales de provincia que unirá esta carretera.

El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado

El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha sido designado para el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la presunta filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Las sesiones se celebrarán en el Tribunal Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre.

El director de Recursos Humanos del SES reclama 60.000 euros a la edil Belinda Martín por su comentarios

La concejala del PP de Plasencia, Belinda Martín, y el director de Recursos Humanos del SES en el área placentina y compañero de partido de la edil, Luis Domingo Díaz, tienen mañana una cita judicial. Se trata del acto de conciliación obligatorio en un procedimiento por un delito de injurias.

La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas

Un juzgado de Badajoz ha concedido a una víctima de accidente de tráfico una indemnización millonaria por las secuelas derivadas de un traumatismo craneal grave sufrido en un choque frontal. Tras el acuerdo con la aseguradora para evitar un posterior recurso judicial, la víctima percibirá 2,3 millones de euros, que incluyen los intereses y los costes del proceso judicial.

