María Guardiola reclama infraestructuras al Gobierno en la convención de Turespaña

Tren de alta velocidad, autovías y aeropuerto que no tenga que cerrar por la niebla. Estas son las tres peticiones que ha ... reclamado al Gobierno de España la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su intervención en Cáceres en la inauguración de la V Convención de Turespaña.

La líder del PP extremeño ha reivindicado «infraestructuras de verdad» para que la región pueda competir en igualdad de condiciones con otras comunidades en materia de turismo, por lo que ha pedido que, «de una vez por todas llegue la alta velocidad» porque la región está «a medio camino de dos capitales europeas, de Madrid y de Liboa y »no podemos entender cómo su conexión a través de un tren del siglo XXI sigue siendo una promesa a largo plazo«.

«La dignidad ferroviaria de Extremadura no es una reivindicación partidista. Es simplemente una cuestión de justicia territorial«, ha señalado Guardiola. Además, ha añadido que la región también necesita »autovías que nos conecten con el resto de España y aeropuertos que puedan funcionar todo el año y que no tengan que cerrar cada vez que haya niebla«.

«El Estado tiene una deuda histórica en materia de infraestructuras con Extremadura. Porque no hablamos de años, hablamos de décadas. Décadas de menor inversión que por supuesto han dejado a nuestra región en una situación de desventaja competitiva. Y sin conexiones y sin inversiones ni el mejor destino puede competir», ha reivindicado.

Recuerdo a Fernández Vara

Antes de sus peticiones en materia de infraestructuras, Guardiola ha arrancado su intervención recordando que la región se encuentra de luto oficial en señal de duelo por «una persona que dedicó gran parte de su vida al servicio público«, ha dicho en alusión al expresidente Guillermo Fernández Vara, que «fue un extremeño con un profundo sentido institucional y yo creo que es justo que hoy recordemos aquí el legado que ha dejado de compromiso, de diálogo y de respeto con la democracia ciudadana», ha dicho.

Tras los aplausos que ha concitado el recuerdo a Fernández Vara, que falleció este pasado domingo, Guardiola ha destacado «el papel estratégico que juega el turismo de interior en el futuro económico y social de España».

«Queremos mostraros la capacidad que tiene esta tierra de contribuir al liderazgo y a la transformación del turismo en España y también nuestro compromiso con un turismo de calidad, con un turismo innovador, con un turismo sostenible«, ha dicho la presidenta, que se ha referido a Cáceres, una ciudad que aspira a ser Capital Cultural Europea en 2031, un reto que «refleja la ambición y la proyección cultural de toda Extremadura».

En su intervención, se ha referido a que «Extremadura es una de esas casas que siempre tiene puerta entornada, que invitan a entrar, que albergan su cotidianidad y su misterio, donde conviven tiempos viejos con tiempos nuevos», reivindicando el carácter acogedor y auténtico que define a la región«, ha subrayado.

Datos de turismo

La presidenta ha puesto en valor los datos que confirman el avance del sector turístico en la región, recordando que más de 30.000 extremeños trabajan directamente en el sector y que solo en 2025 se han producido 198 nuevas aperturas de empresas turísticas, con más de 50.000 plazas de alojamiento disponibles.

«Extremadura está demostrando que sabe competir en el mapa turístico internacional», ha afirmado, al tiempo que ha señalado que el gasto medio diario de los visitantes extranjeros ha crecido un 5,86% en el primer semestre del año.

«Los logros son contundentes, pero no van a hacer que nos relajemos y que olvidemos los nuevos desafíos que tenemos por delante», ha añadido Guardiola, quién ha destacado que somos referentes en digitalización, en sostenibilidad y en experiencias.

Patrimonio

La presidenta ha recordado que Extremadura cuenta con tres lugares Patrimonio Mundial de la UNESCO como son Guadalupe, Mérida y Cáceres, así como una extensa oferta cultural y gastronómica.

«Aquí los siglos se tocan con la mano. Presumimos de historia, de arte y de una identidad que se proyecta con fuerza hacia el futuro», ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que la comunidad acoge por primera vez en España la Bienal Vargas Llosa, lo que demuestra la proyección internacional de la cultura extremeña:

«Entren en nuestra casa y vean. Vean cómo somos una tierra que remueve y sorprende a todo el que llega. Porque no se olviden que estamos en la cuna de Hispanoamérica» ha apostillado la presidenta, invitando a los profesionales del turismo a descubrir y difundir una tierra que «se quiere y quiere también a quien la cuida, a quien la mima, a quien la respeta. Porque lo nuestro siempre fue de todas y de todos».