HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Guardiola ha reclamado infraestructuras en su intervención en la inauguración de Turespaña en Cáceres. Jorge Rey

María Guardiola reclama infraestructuras al Gobierno en la convención de Turespaña

La presidenta de la Junta ha pedido que «de una vez por todas llegue la alta velocidad» para competir en igualdad de condiciones con otras comunidades en materia de turismo

Rubén Bonilla

Rubén Bonilla

Badajoz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:59

Comenta

Tren de alta velocidad, autovías y aeropuerto que no tenga que cerrar por la niebla. Estas son las tres peticiones que ha ... reclamado al Gobierno de España la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en su intervención en Cáceres en la inauguración de la V Convención de Turespaña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  4. 4 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  5. 5 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  6. 6 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  7. 7 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  8. 8 Sí le querían
  9. 9 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  10. 10 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy María Guardiola reclama infraestructuras al Gobierno en la convención de Turespaña

María Guardiola reclama infraestructuras al Gobierno en la convención de Turespaña