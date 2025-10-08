HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de otro accidente en Extremadura sin relación con este siniestro. HOY

Accidentes de tráfico

La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas

El siniestro ocurrió en 2022, cuando un turismo invadió el carril contrario de madrugada en una carretera comarcal, a pocos kilómetros de Badajoz

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:21

Comenta

Un juzgado de Badajoz ha concedido a una víctima de accidente de tráfico una indemnización millonaria por las secuelas derivadas de un traumatismo ... craneal grave sufrido en un choque frontal. Tras el acuerdo con la aseguradora para evitar un posterior recurso judicial, la víctima percibirá 2,3 millones de euros, que incluyen los intereses y los costes del proceso judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  5. 5 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  6. 6 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  7. 7 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  8. 8 Los padres llevan a sus hijos a clase: «No nos queda otro remedio, tenemos que trabajar»
  9. 9 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara
  10. 10 Sí le querían

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas

La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas