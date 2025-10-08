La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas

Un juzgado de Badajoz ha concedido a una víctima de accidente de tráfico una indemnización millonaria por las secuelas derivadas de un traumatismo ... craneal grave sufrido en un choque frontal. Tras el acuerdo con la aseguradora para evitar un posterior recurso judicial, la víctima percibirá 2,3 millones de euros, que incluyen los intereses y los costes del proceso judicial.

Se trata de una persona residente en Badajoz de 45 años, casada y con hijos, que ha perdido su autonomía tras el siniestro y necesita ayuda para acciones básica de la vida diaria, como alimentarse o vestirse. Circulaba por una carretera comarcal, a pocos kilómetros de la capital pacense, en la madrugada del 15 de marzo de 2022, cuando sufrió un choque frontal contra un vehículo que había invadido su carril. El impacto resultó de tal violencia que dejó a esta persona inconsciente y atrapada el turismo. Los servicios de emergencia la estabilizaron y la trasladaron de urgencia al hospital, donde permaneció semanas en estado crítico a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. Unas lesiones graves que provocaron un daño cerebral irreversible, «dejando a la víctima completamente dependiente para realizar las actividades más básicas de la vida diaria», indica el letrado Abelardo Moreno, más conocido como el «abogado del cerebro especialista».

«Marca un antes y un después»

Moreno considera que la cuantía y los conceptos recogidos en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este diario, «marcan un antes y un después en la protección jurídica de quienes sufren accidentes de tráfico con lesiones cerebrales graves».

Cabe destacar que la situación de dependencia de la víctima, catalogada de «gran invalidez», alcanzó tal magnitud que obligó a su pareja y a sus hijos a «alterar por completo su rutina diaria para poder atenderla», enfrentándose no solo a un «intenso desgaste emocional y a una avalancha de dificultades económicas y sociales que han transformado profundamente la dinámica familiar».

Pese a la contundente evidencia clínica, señala el despacho con sede en Madrid, «la aseguradora del vehículo responsable intentó inicialmente minimizar el alcance del caso y ofreció una compensación que equiparaba las graves secuelas neurológicas sufridas a un simple esguince cervical ofreciendo un pago que no superaba los 5.000 euros».

Cuidados permanentes

Una vez probado el alcance de las lesiones neurológicas sufridas y la «necesidad imprescindible de cuidados permanentes debido a las secuelas cognitivas», el juzgado de instancia estimó íntegramente la demanda presentada por el abogado Moreno, condenando a la aseguradora al pago de una indemnización total de 2,3 millones de euros, incluyendo intereses y costas procesales.

Varias cuantías indemnizadas

El organismo judicial estableció en su fallo varias indemnizaciones para compensar los daños sufridos por la víctima. Reconoció más de 250.000 euros por las secuelas neurológicas y la pérdida de autonomía física e intelectual, según los informes médicos y económicos presentados. La partida más significativa fue la de ayuda de tercera persona, con 1.012.876,42 euros, destinada a cubrir el coste de la asistencia diaria que la víctima necesita para realizar actividades básicas, como alimentarse o vestirse, debido a las consecuencias del accidente.

Además, se concedió una indemnización por perjuicio moral, al considerar que la víctima ha sufrido una pérdida muy grave de calidad de vida.

Daño moral

Los familiares también recibieron una compensación de 140.000 euros por el perjuicio moral, en reconocimiento al impacto emocional que el accidente ha tenido en sus vidas.

El tribunal fijó otros 105.312,99 euros por daño moral complementario y 146.472 euros para cubrir los gastos de rehabilitación necesarios para la recuperación de la víctima.

Lucro cesante

Asimismo, se incluyeron 33.365 euros por lucro cesante, es decir, por la pérdida de ingresos que la víctima ha dejado de percibir como consecuencia del accidente.

El abogado Abelardo Moreno sostiene que «en casos de grandes lesionados por accidentes de tráfico son muy pocas las sentencias que reconocen íntegramente todas las partidas solicitadas en las demandas.

Según el letrado, la sentencia es firme, ya que las partes han llegado a «un acuerdo por el principal, intereses y costas», que abarca la citada cantidad de 2,3 millones de euros.