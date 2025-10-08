El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado Francisco Javier Montero ejercerá como segundo fiscal en sala en las sesiones por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, que se celebrarán en el Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre

El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha sido designado para el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la presunta filtración de datos del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Las sesiones se celebrarán en el Tribunal Supremo entre el 3 y el 13 de noviembre.

La encargada de la designación de Montero Juanes ha sido María de los Ángeles Sánchez Conde, que es teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y será la encargada del enjuiciamiento a García Ortiz. En un documento al que ha tenido acceso a este diario, Sánchez Conde designa al extremeño como segundo fiscal para que intervenga en las sesiones del juicio «asegurando así un mejor desempeño del ministerio público en tan trascendente asunto y la presencia en estrados de dos representantes de la institución debidamente instruidos en el contenido de la causa, de modo que se pueda afrontar sin dilaciones cualquier imprevisto que impida y/o dificulte la presencia del ministerio en dichas sesiones», se argumenta en el decreto, que tiene fecha del 17 de septiembre.

El extremeño ha sido designado «por su conocimiento previo del asunto y por la solidez de su perfil profesional«

En el mismo texto se argumenta el motivo por el que se ha designado a Montero Juanes. Se indica que ya intervino en la instrucción de las diligencias previas de este caso de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Dispone, por tanto, «del conocimiento previo del asunto, circunstancia que se suma a la solidez de su perfil profesional, siendo, por consiguiente, quien reúne a día de hoy las mejores condiciones para realizar la labor».

Las sesiones del juicio tendrán lugar los días 3,4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre. Fue en mayo de 2024 cuando el extremeño fue designado en ese momento por Álvaro García Ortiz para representar al ministerio público en el proceso penal contra dos fiscales (el fiscal jefe de Madrid y otro compañero) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitiera a trámite la querella presentada contra ellos por González Amador.

Tal y como se ha publicado, la querella estaba motivada por un delito de revelación de secretos, tras la supuesta difusión de información confidencial acerca de la investigación abierta contra él por fraude contra la Hacienda Pública. El Colegio de Abogados de la capital recurrió igualmente a la vía judicial contra el ministerio público por el mismo delito.

Trayectoria

Montero Juanes está al frente de la Fiscalía Superior de Extremadura desde 2021. Se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1980. Dos años después entró en la judicatura. Su primer destino fue Badajoz, más tarde pasó a la Audiencia Provincial de Cáceres, regresando así a la ciudad en la que nació en 1958, y posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde fue teniente fiscal desde 1998 hasta que en 2021 fue elegido fiscal superior. A lo largo de su trayectoria ha sido fiscal de vigilancia penitenciaria, coordinador de derecho civil, fiscal delegado de seguridad vial y fiscal delegado de protección de datos. Ha desempeñado también el puesto de profesor del máster de acceso a la abogacía de la UEx y de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura.

En el juicio contra García Ortiz están citados más de 40 testigos y el tribunal estará compuesto por siete magistrados.