Pedro Sánchez junto al ministro Óscar Puente en su visita a las obras de la A-58.

Pedro Sánchez junto al ministro Óscar Puente en su visita a las obras de la A-58. Jorge Rey

Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz en medio de críticas por su lentitud

El Ministerio presume de los trabajos en el tramo que se ejecuta ahora entre la capital cacereña y el río Ayuela, pero no anuncia nuevas inversiones para los kilómetros que restan

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:17

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado en la mañana de este miércoles las obras de la prolongación de la ... autovía (A-58) que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz. Lo ha hecho en una jornada en la que no han parado de sucederse las críticas por la lentitud de los trabajos tanto desde la Junta de Extremadura como por parte de los alcaldes de las capitales de provincia que unirá esta carretera.

