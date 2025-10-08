Pedro Sánchez visita las obras de la autovía Cáceres-Badajoz en medio de críticas por su lentitud

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado en la mañana de este miércoles las obras de la prolongación de la ... autovía (A-58) que conectará Trujillo, Cáceres y Badajoz. Lo ha hecho en una jornada en la que no han parado de sucederse las críticas por la lentitud de los trabajos tanto desde la Junta de Extremadura como por parte de los alcaldes de las capitales de provincia que unirá esta carretera.

En esta visita, el jefe del Ejecutivo ha estado acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Y todo justo antes de participar en la V Convención Turespaña que se celebra del 6 al 9 de octubre en la capital cacereña y reúne al sector turístico.

Sánchez se ha enfundado el chaleco reflectante para visitar la zona de las obras que ahora mismo se están ejecutando. En concreto, se trata del tramo de 13,6 kilómetros que se inicia en Cáceres, conecta con la autovía A-66 y finaliza en el río Ayuela, que cuenta con una inversión estimada de cien millones de euros.

Sin embargo, aunque el Ministerio de Transportes ha destacado los trabajos que se están llevando a cabo en la nueva carretera, ni el titular de dicha cartera ni el presidente del Gobierno han anunciado nuevas inversiones para los kilómetros que restan.

La conexión entre las dos capitales de provincia está proyectada en ocho tramos, uno de los cuales está actualmente en obras (el comprendido entre Cáceres y el río Ayuela). Por tanto, quedan aún siete pendientes de unas longitudes parecidas.

El siguiente que comenzará previsiblemente será el de Bótoa-Badajoz, cuya redacción de proyecto fue licitada en 2022 y aprobado provisionalmente en 2025. En este caso se dio a conocer a principios de este año. No obstante aún no ha sido anunciado el comienzo de las obras.

De hecho, Transportes tras la visita de Sánchez a las obras se ha limitado a alusiones en los 13,6 kilómetros en los que ahora se realizan los trabajos. El Ministerio ha comunicado que «cuando este tramo entre en servicio supondrá un importante avance en la transformación del itinerario entre Cáceres y Badajoz, siendo una vía de gran capacidad, reforzando la cohesión territorial de Extremadura y mejorando la conexión entre sus dos capitales provinciales». Constituirá -indica el Gobierno-, «una alternativa estratégica a la autovía A-5 para el tráfico procedente de Portugal con destino al norte peninsular y Europa, lo que incrementará su funcionalidad dentro de la Red de Carreteras del Estado».

Así es el primer tramo en obras El trazado del tramo A-66 – río Ayuela, de 13,6 kilómetros, discurre íntegramente por el término municipal de Cáceres. Conecta inicialmente con la glorieta de Aldea Moret y finaliza su recorrido enlazando nuevamente con la N-523. Se desarrolla en dirección noreste-suroeste, paralelo a la N-523 por el oeste de la misma, y atraviesa el río Salor mediante un viaducto de 75 metros de luz. La autovía estará formada por dos calzadas, cada una de ellas con dos carriles de 3,5 metros, un arcén exterior de 2,5 y uno interior de uno, separadas por una mediana de 10 metros de anchura. El proyecto contempla la ejecución de dos enlaces principales: con la A-66, de tipología de trébol completo, que remodela el actual enlace con la N-523 e incluye la reposición de esta carretera con trazado independiente, y sobre el río Salor, de tipología de diamante, con dos glorietas situadas en el nivel superior. Las obras incluyen la construcción de 12 estructuras (tres viaductos, siete pasos superiores y dos pasos inferiores). Los viaductos cuentan con longitudes de 107,5 metros, 182 y 75. Asimismo, se incluye la adaptación de las obras de drenaje transversal como pasos de fauna y la reposición de las vías pecuarias afectadas; se contempla la excavación y documentación de los hallazgos arqueológicos localizados en el yacimiento de Cuarto Roble, y destacan las plantaciones de árboles, arbustos y la colocación de paneles antirruido.

Ante la falta de anuncios y nuevas inversiones, el consejero de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Manuel Martín, ha afirmado que al ritmo actual de licitación y redacción de proyectos de la autovía Badajoz-Cáceres «pasarán décadas» hasta verla finalizada, por lo que pide al Gobierno que acelere los trabajos.

«Si hay que meter más máquinas, pues que se metan más máquinas«, ha valorado el consejero. En este contexto, ha pedido al Gobierno de España »que acelere y saque a licitación los proyectos pendientes y a continuación las obras«. Precisamente, en este miércoles Pedro Sánchez ha estado manteniendo conversaciones, en el tramo en el que ahora se están ejecutando los trabajos, con los responsables de la unión temporal de empresas (UTE) que los está llevando a cabo. Se ha interesado por los plazos en los que podrían estar terminadas pero no ha anunciado ningún tipo de plazo.

Para el consejero de Infraestructuras, que ha indicado que el trabajo que están realizando las empresas de la UTE en esa obra entre Cáceres-Río Ayuela es «encomiable», ha lamentado la «falta de invitación y de gesto» del presidente del Gobierno y del ministro de Transporte con el gobierno de la Junta de Extremadura« al no invitar a su presidenta, María Guardiola, y a él mismo a acompañarles en dicha visita.

«Viene a hacerse la foto»

También ha sostenido que se trata de una visita a unas obras en las que el presidente del Gobierno «viene a hacerse la foto, pero que eso no tapa» el déficit de infraestructuras y de inversiones que tiene Extremadura respecto al Gobierno central«.

El consejero de Infraestructuras ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en Badajoz en el acto de inauguración del Foro 'La Mirada Económica', enfocado a la vivienda y el urbanismo, organizado por el Diario HOY.

En ese sentido, tanto el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, como el de Cáceres, Rafael Mateos, también han pedido avances en la obras de la A-58 y ha aprovechado para reivindicar inversiones pendientes en la ciudad.

«Espero que el presidente venga no solo a la convención y a hacerse la foto, sino a anunciar inversiones concretas para Cáceres y Extremadura», ha afirmado Mateos.

En ese sentido, Gragera ha exigido hechos concretos y ha asegurado que es crucial realizar el primer tramo de salida desde Badajoz hacia la autovía a Cáceres, «una infraestructura necesaria para conectar las dos capitales provinciales».