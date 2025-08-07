¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?

R.H. Jueves, 7 de agosto 2025, 20:46 Comenta Compartir

Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías

Las carreteras extremeñas se han vuelto a cobrar una vida. En esta ocasión ha sido la de una niña de 10 años, que ha muerto en un choque entre dos coches registrado en la mañana de este jueves en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 281, dentro del término municipal cacereño de Villamesías. En este siniestro vial otras ocho personas, entre ellos varios menores, han resultado heridos de diversa consideración. Según informan desde la Guardia Civil, este accidente de tráfico se ha producido a las 9.20 horas en los carriles en sentido Madrid.

La inmigración permite a Extremadura aumentar su población en 481 vecinos

Extremadura sumaba 481 vecinos más el pasado 1 de julio. Y lo hacía gracias a la inmigración. Según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística este jueves, al cierre del segundo trimestre del año la región tenía 1.053.410 habitantes, que son 481 más de los que había tres meses antes. En términos anuales, el crecimiento es de 534 habitantes. Sin embargo, el número de habitantes con la nacionalidad española se redujo en 697 en ese periodo, lo que supone una vuelta a la tendencia anterior. Como ha publicado HOY, el año pasado creció la natalidad en la región por primera vez en una década.

Ola de calor: tres localidades extremeñas, entre las diez más calurosas de España este jueves

La ola de calor que asola la Península Ibérica ha vuelto a dejar temperaturas por encima de los 40 grados en Extremadura y las máximas se han incrementado esta jornada respecto a las marcadas el miércoles. Este jueves, quinto día oficial de la ola de calor que arrancó el domingo, tres de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología ubicadas en Extremadura se han situado entre las 10 más calurosas de España.

Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos

Dos vigilantes han resultado heridos en una nueva agresión en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz. Un interno les arrebató los grilletes cuando trataban de inmovilizarlo y les golpeó con ellos.

Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque

Continúan los robos en Alburquerque. En la madrugada de este jueves, los delincuentes accedieron a las dependencias de la Policía Local, en el Ayuntamiento, sustrayendo diez armas reglamentarias. Los ladrones forzaron la puerta trasera del céntrico edificio y se dirigieron directamente al armero ubicado en las dependencias policiales, que reventaron para llevarse el armamento.