HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
Patrullas de la Guardia Civil frente al Ayuntamiento de Alburquerque. Pablo Cordovilla

Sucesos

Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque

Los ladrones forzaron la puerta trasera del Ayuntamiento, donde se ubican las dependencias policiales, y se dirigieron directamente al armero

Pablo Cordovilla

Pablo Cordovilla

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:00

Continúan los robos en Alburquerque. En la madrugada de este jueves, los delincuentes accedieron a las dependencias de la Policía Local, en el Ayuntamiento, sustrayendo diez armas reglamentarias. Los ladrones forzaron la puerta trasera del céntrico edificio y se dirigieron directamente al armero ubicado en las dependencias policiales, que reventaron para llevarse el armamento.

Según las primeras informaciones, el resto del edificio consistorial no sufrió más robos ni destrozos. La Guardia Civil, a través del Servicio de Criminalística, se encuentran en el lugar recabando información para la investigación.

Este suceso ha generado gran preocupación en la localidad, ya que se produce en un contexto de escasez de efectivos de seguridad. Actualmente, la zona cuenta con solo dos agentes de la Guardia Civil de servicio nocturno y un único agente de la Policía Local, lo que agrava la gravedad de los hechos.

Otros sucesos recientes

En la localidad se han producido recientemente otros sucesos relacionados con robos o intentos de robos. De hecho, en la madrugada del pasado 28 de julio, se produjo un intento de robo en una vivienda que fue frustrado gracias a la rápida intervención de un familiar. El suceso tuvo lugar en la calle Moreno Nieto. Los asaltantes, que lograron acceder al interior del domicilio sin forzar las cerraduras, aprovecharon la ausencia de los moradores. Sin embargo, los ruidos alertaron a un familiar residente en el piso superior.

Cabe recordar que el pasado viernes 1 de agosto se celebró en la localidad un pleno para debatir el futuro de las plazas de la Policía Local de Alburquerque que duró cinco minutos.

Se trata de la sesión más corta que se recuerda en el Ayuntamiento. Y tal parece que los propios concejales le restaron importancia al reflejarse seis ausencias.

Tras la aprobación de las actas de la sesión anterior y dar cuenta de los decretos de alcaldía, el pleno pasó al único punto de debate, la pregunta del portavoz socialista, Juan Carlos Prieto, sobre si el equipo de Gobierno tiene previsto adherirse a alguna convocatoria para cubrir plazas de Policía Local o si se planea sacar plazas para incorporar nuevos agentes, dado que solo se cuenta con un efectivo. El alcalde, Manuel Gutiérrez, reconoció que no es un tema sencillo, aseguró que están barajando «varias posibilidades para sumar más efectivos». Gutiérrez también subrayó que no ha sido su partido, IPAL, el responsable del desmantelamiento del cuerpo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres
  9. 9 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres
  10. 10 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque

Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque