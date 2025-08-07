Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque

Pablo Cordovilla Jueves, 7 de agosto 2025, 10:00 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Continúan los robos en Alburquerque. En la madrugada de este jueves, los delincuentes accedieron a las dependencias de la Policía Local, en el Ayuntamiento, sustrayendo diez armas reglamentarias. Los ladrones forzaron la puerta trasera del céntrico edificio y se dirigieron directamente al armero ubicado en las dependencias policiales, que reventaron para llevarse el armamento.

Según las primeras informaciones, el resto del edificio consistorial no sufrió más robos ni destrozos. La Guardia Civil, a través del Servicio de Criminalística, se encuentran en el lugar recabando información para la investigación.

Este suceso ha generado gran preocupación en la localidad, ya que se produce en un contexto de escasez de efectivos de seguridad. Actualmente, la zona cuenta con solo dos agentes de la Guardia Civil de servicio nocturno y un único agente de la Policía Local, lo que agrava la gravedad de los hechos.

Otros sucesos recientes

En la localidad se han producido recientemente otros sucesos relacionados con robos o intentos de robos. De hecho, en la madrugada del pasado 28 de julio, se produjo un intento de robo en una vivienda que fue frustrado gracias a la rápida intervención de un familiar. El suceso tuvo lugar en la calle Moreno Nieto. Los asaltantes, que lograron acceder al interior del domicilio sin forzar las cerraduras, aprovecharon la ausencia de los moradores. Sin embargo, los ruidos alertaron a un familiar residente en el piso superior.

Cabe recordar que el pasado viernes 1 de agosto se celebró en la localidad un pleno para debatir el futuro de las plazas de la Policía Local de Alburquerque que duró cinco minutos.

Se trata de la sesión más corta que se recuerda en el Ayuntamiento. Y tal parece que los propios concejales le restaron importancia al reflejarse seis ausencias.

Tras la aprobación de las actas de la sesión anterior y dar cuenta de los decretos de alcaldía, el pleno pasó al único punto de debate, la pregunta del portavoz socialista, Juan Carlos Prieto, sobre si el equipo de Gobierno tiene previsto adherirse a alguna convocatoria para cubrir plazas de Policía Local o si se planea sacar plazas para incorporar nuevos agentes, dado que solo se cuenta con un efectivo. El alcalde, Manuel Gutiérrez, reconoció que no es un tema sencillo, aseguró que están barajando «varias posibilidades para sumar más efectivos». Gutiérrez también subrayó que no ha sido su partido, IPAL, el responsable del desmantelamiento del cuerpo.