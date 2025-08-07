HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La inmigración permite a Extremadura aumentar su población en 481 vecinos

El número de españoles ha bajado en 697 entre marzo y junio, pero el de extranjeros ha crecido en 1.178 en ese periodo

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:47

Extremadura sumaba 481 vecinos más el pasado 1 de julio. Y lo hacía gracias a la inmigración. Según los datos hechos públicos por el Instituto ... Nacional de Estadística este jueves, al cierre del segundo trimestre del año la región tenía 1.053.410 habitantes, que son 481 más de los que había tres meses antes. En términos anuales, el crecimiento es de 534 habitantes.

