La inmigración permite a Extremadura aumentar su población en 481 vecinos

Extremadura sumaba 481 vecinos más el pasado 1 de julio. Y lo hacía gracias a la inmigración. Según los datos hechos públicos por el Instituto ... Nacional de Estadística este jueves, al cierre del segundo trimestre del año la región tenía 1.053.410 habitantes, que son 481 más de los que había tres meses antes. En términos anuales, el crecimiento es de 534 habitantes.

Sin embargo, el número de habitantes con la nacionalidad española se redujo en 697 en ese periodo, lo que supone una vuelta a la tendencia anterior. Como ha publicado HOY, el año pasado creció la natalidad en la región por primera vez en una década.

Si la población total entre marzo y junio creció fue gracias al incremento de 1.178 extranjeros residentes en la comunidad.

Se trata de una tendencia que se viene registrando desde hace tiempo. Desde enero de 2012, hace trece años y medio ya, el número de habitantes con pasaporte español cae de manera ininterrumpida mes a mes. De esta forma, ahora hay 60.775 españoles menos que entonces.

Por el contrario, en ese mismo periodo el número de extranjeros ha crecido en 9.842, hasta los 48.626. Además, hay que tener en cuenta que hay otros 17.152 nacidos en el extranjero que han adquirido con el tiempo el pasaporte español. En este caso, la tendencia también ha sido ininterrumpida con excepción de los meses posteriores a la pandemia.

Con todo, el crecimiento de la población extremeña es el más bajo de todas las comunidades españolas. En términos porcentuales, fue del 0,05% en la región, muy lejos del 0,91% de Aragón, el 0,5% de la Comunidad Valenciana o el 0,42% de las Islas Baleares. La media del conjunto del país se situó en el 0,24%.

En España

De esta manera, España registró un nuevo récord de población a 1 de julio de 2025, con un total de 49.315.949 habitantes y un incremento de 119.811 personas durante el segundo trimestre, según datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP). En términos anuales el crecimiento de población superó el medio millón de personas (508.475).

Igual que sucede con Extremadura, el crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó.

Además, la población nacida en el extranjero –de 9.686.214 personas– fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española, recoge Europa Press.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

Durante el segundo trimestre de 2025, la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta. Y descendió en la ciudad autónoma de Melilla.