Ola de calor: tres localidades extremeñas, entre las diez más calurosas de España este jueves

Rubén Bonilla Badajoz Jueves, 7 de agosto 2025, 20:39

La ola de calor que asola la Península Ibérica ha vuelto a dejar temperaturas por encima de los 40 grados en Extremadura y las máximas se han incrementado esta jornada respecto a las marcadas el miércoles.

Este jueves, quinto día oficial de la ola de calor que arrancó el domingo, tres de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología ubicadas en Extremadura se han situado entre las 10 más calurosas de España.

Las máximas se han marcado en la ciudad de Toledo, con 42,4, y en Oropesa (Toledo), con 42,1. Completa el podio la ciudad extremeña de Plasencia al alcanzar los 41,7 grados. La máxima extremeña del miércoles se marcó en Serradila, con 40,3.

También han superado los 41 grados dos estaciones en la provincia de Badajoz: Mérida (41,3º) y Navalvillar de Pela (41,2º), sexta y octava temperatura más altas de España este jueves.

Las máximas de este jueves han sido, de manera general, entre uno y dos grados más que las que se registraron el miércoles, cuando tan solo una estación superó los 40 grados. Así, este día han superado esa cifra hasta 12 de las 53 estaciones que tiene la Aemet en la región.

Con los números de este martes, ya son doce días consecutivos con temperaturas iguales o superiores a los 39,9 grados y por el momento la máxima de este episodio se alcanzó el domingo con los 43,5 grados de Badajoz, máxima de España ese día.

Clasificación de noches Noche tropical. El concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche ecuatorial o tórrida Cuando los termómetros no bajan de los 25 grados

Noche infernal Se trata de las noches en el que las mínimas no bajan de los 30 grados Celsius.

Madrugada más 'fresquita'

Tras cuatro madrugadas consecutivas por encima de los 25 grados en Extremadura, la pasada noche ha sido un poco más 'fresquita' y la mínima más alta ha sido de 23,6º, anotada en Trujillo. De esta forma, la región ha pasado de una noche tórrida (por encima de los 25 grados) a una tropical.

Según los datos de la Aemet, 20 de las 53 estaciones meteorológicas han estado con 20 o más grados durante la madrugada del miércoles al jueves.

Avisos por calor para el jueves

Para este viernes, se mantienen los avisos naranjas y amarillos por altas temperaturas en Extremadura.

Todas las comarcas tendrán nivel naranja a excepción de la Meseta cacereña, Norte de Cáceres, Barros y Serena, que estarán en en color amarillo y el sur de Badajoz que está libre de alertas. Los avisos estarán vigentes desde las 13.00 hasta las 21.00 horas.

Las máximas previstas, que pueden superar los 41 grados, se esperan en las Vegas del Guadiana y las vegas del Tajo y Alagón.

Más días con calor y ascenso térmico

Como viene haciendo desde el pasado domingo, la Agencia Estatal de Meteorología ha vuelto a actualizar este jueves el aviso especial por la ola de calor. «La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco de origen africano sobre gran parte de la Península. Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor.», indica.

«Se espera que continúe la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas en áreas del suroeste y del valle del Ebro y que se mantengan con pocos cambios en el resto de la Península. De esta forma, se espera que alcancen los 40-42 ºC en los valles del cuadrante suroeste», prevé el ente meteorológico.

La Aemet también sostiene que «para el lunes y martes de la semana próxima es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos. Durante estos días se alcanzarán probablemente los 41-43 ºC en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares», detalla.

Aemet «Es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el miércoles 13

Aunque aún con incertidumbre, «a partir del miércoles 13 la incertidumbre de la predicción es grande, el escenario más probable indica descensos, sobre todo en la mitad occidental peninsular, y que durante los días siguientes se intensificarían. A pesar de estos descensos las temperaturas previstas para el miércoles todavía serán anormalmente altas por lo que es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta, al menos, el miércoles 13», especifica.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.