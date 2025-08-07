Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos

Dos vigilantes han resultado heridos en una nueva agresión en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz. Un interno les arrebató los grilletes cuando trataban de inmovilizarlo y les golpeó con ellos.

El suceso tuvo lugar el martes por la noche. En ese momento había dos vigilantes para atender todo el centro. Un interno salió de su habitación y exigió, de forma violenta, hacer una llamada. En el Marcelo Nessi cuentan con una sala con un teléfono, pero está prohibido acceder de noche.

Tras negarle el acceso, el interno salió corriendo hacia la sala del teléfono. Los vigilantes lo interceptaron y trataron de calmarlo, pero el joven se revolvió violentamente y comenzó a lanzar golpes. Ante esto los vigilantes decidieron colocarle los grilletes. Está permitido utilizar con los menores este método de inmovilización, aunque solo pueden llevarlos cinco minutos.

Sin embargo, en este caso el interno logró quitarle los grilletes a los vigilantes, se los colocó en la mano a modo de puño americano y comenzó a golpear a los trabajadores. Finalmente lograron cortar la agresión y reducirlo.

Herida abierta en la cabeza

Uno de los vigilantes resultó herido leve, con molestias en una rodilla y contusiones. Su compañero, sin embargo, sufrió una herida abierta en la cabeza que requirió que le colocasen cuatro grapas además de múltiples golpes. Los compañeros de las víctimas destacan que fue una suerte que estos dos vigilantes estuviese ese día porque se trata de empleados de seguridad con muchos años de experiencia que fueron capaces de cortar la situación.

Destacan, sin embargo, que la situación fue muy complicada porque no pudieron pedir refuerzos, ya que no había más efectivos y que el herido grave tuvo que terminar con la intervención mientras sangraba profusamente de la cabeza.

Según ha podido saber HOY, además, el interno que agredió a estos dos vigilantes es reincidente, ya ha participado en otros incidentes violentos. Por ejemplo le dio una patada a una de las cuidadoras.

Un año muy complicado

2025 está siendo una año especialmente complicado en el Marcelo Nessi. Miguel Ángel González, delegado del sindicato USO en este centro de cumplimiento de medidas judiciales, asegura que «ha perdido la cuenta» de los conflictos este año. «En 20 días tuvimos tres agresiones graves, hay problemas a diario», se lamenta.

La Junta de Extremadura, ante el aumento de la violencia, aumentó el número de efectivos de seguridad en el Marcelo Nessi para tratar de cortar la situación. Los trabajadores indican que los refuerzos solo están en los turnos de mañana y tarde, no de noche. Además denuncian que la incorporación de este personal estaba destinado a la creación de una nueva unidad, apartada del resto, para los casos de menores más violentos, pero que no se ha puesto en funcionamiento.

Desde la plantilla también destacan que los trabajadores, especialmente los vigilantes afectados por el último incidente violento, han cumplido con el protocolo, pero los los efectivos son insuficientes para poder atender el clima de tensión que hay en el centro.

En marzo, por ejemplo, hubo dos casos muy graves en solo unos días. Se produjo un motín en el patio y un intento de agresión a una cuidadora que fue frustrado por un vigilante. En esta última incidencia estuvo implicado uno de los menores detenidos días antes por el asesinato de su cuidadora en un piso tutelado.

La alarma que causó esta racha provocó, entre otros cambios, que la administración regional comprase chalecos antitraumas para los vigilantes. La solución, sin embargo, causó otra polémica porque los trabajadores denunciaron que eran chalecos no homologados que se vendían en plataformas de Internet por solo 7 euros. Finalmente los chalecos fueros sustituidos por unos mejores, homologados y se obliga a los vigilantes a llevarlos constantemente por seguridad.

Nuevo Marcelo Nessi

En el futuro la sede del Marcelo Nessi se trasladará a una parcela anexa, ya que hay un proyecto para dotar de unas instalaciones más modernas y renovadas a este servicio.

La obra fue adjudicada el pasado mes de junio a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Geoxa General de Construcciones SL y Gévora Construcciones. Las dos empresas han logrado el contrato por un importe total de 12,3 millones de euros.

El periodo de ejecución es de 15 meses, por lo que estará terminado antes del 31 de diciembre de 2026. Después serán necesarios unos meses más para equipar las nuevas zonas.

El mayor cambio será la capacidad. El actual Marcelo Nessi cuenta con 50 plazas y las nuevas instalaciones sumarán otras 35 vacantes. Se trata de único centro de este tipo que existe en Extremadura, por lo que todos los menores que deben cumplir medidas judiciales deben ingresar en estas instalaciones o en pisos tutelados.

