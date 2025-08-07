Muere una niña de 10 años y otras tres personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías

Efectivos de la Guardia Civil intervienen en el accidente de tráfico ocurrido este jueves en la autovía A-5.

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 7 de agosto 2025, 11:48 Comenta Compartir

Una niña de 10 años ha muerto y otras tres personas han resultado heridas en un choque entre dos coches registrado en la mañana de este jueves en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 281, dentro del término municipal cacereño de Villamesías.

Según informan desde la Guardia Civil, este accidente de tráfico se ha producido a las 9.20 horas en los carriles en sentido Madrid.

El siniestro ha consistido en una colisión lateral entre dos turismo que, tras el impacto, se han salido de la vía. Debido a este desplazamiento, ambos vehículos han acabado fuera de la calzada de la autovía. Al menos uno de ellos ha superado el arcén y el talud, llegando hasta la vía de servicio que discurre junto a la A-5 en ese punto. Tal y como se observa en la imagen que acompaña a esta información, hasta esta carretera de servicio se han efectivos de la Guardia Civil y la grúa movilizada para proceder al rescate y retirada de los vehículos siniestrados.

Como consecuencia, una menor de 10 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas de diversa consideración.

En el lugar del suceso se encuentran varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres y de Seguridad Ciudadana, junto a los servicios de emergencia y un helicóptero medicalizado que ha intervenido para la evacuación urgente de los heridos.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres será el encargado de llevar a cabo la investigación para determinar las causas del accidente.

Muertes en carretera

Las carreteras extremeñas ya se han cobrado 26 vidas a estas alturas del año.

Sólo el pasado mes de julio se registraron cuatro muertes en la región. El primer suceso mortal de ese mes se registró el pasado día 2 cuando falleció un joven de 32 años en Acehúche tras salirse en una curva y precipitarse por un terraplén. El segundo accidente mortal ocurrió el 10 de julio también en la autovía A-5 a la altura de Talavera la Real. La víctima en este caso fue un sargento de la Guardia Civil de Badajoz. Pocos días después, el 13 de julio, se registraba otro accidente mortal en la misma carretera, en la A-5, donde moría un hombre de 55 años tras salir de la vía y quedar atrapado. Ocurría en este caso cerca de Jaraicejo. El 21 de julio fallecía un joven motorista al salirse de la vía en la BA-079 cerca de Hornachos

En el mes de junio hubo un total de ocho víctimas mortales en las carreteras extremeñas. El primer fallecido del mes de junio fue el pasado día 1 de junio cuando un joven de 21 años, vecino de Moraleja, perdió la vida tras una salida de vía con vuelco en la A-66, en el término municipal de la localidad cacereña de Hinojal.

Otras tres muertes ocurrieron en dos días consecutivos, el lunes, 9 de junio murió un hombre de 32 años en el kilómetro 1 de la EX-322, a la altura de Cabeza del Buey, tras la colisión entre dos coches y el martes, 10 de junio, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas de diferente consideración en una colisión múltiple con cuatro vehículos implicados ocurrida en la carretera N-430, a la altura de Rena.

La sexta ocurrió el martes, 24 de junio, en la que murió otro hombre de 77 años en la EX-A1. El suceso se produjo en torno a las 11 horas entre los kilómetros 90 y 91 de esta autovía del Norte de Extremadura, a la altura de la localidad cacereña de Moraleja. El siniestro vial consistió en el choque frontal entre dos coches, en los carriles en sentido Portugal. Según informó la Guardia Civil, uno de los turismos implicados en la colisión circulaba en sentido contrario, resultando herido leve su conductor, un joven de 23 años que se encuentra en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, aunque permanece estable.

El séptimo tuvo lugar el miércoles, 25 de junio, y dejó como víctima a un hombre de 77 años. Según informó el 112 Extremadura, el incidente tuvo lugar en el punto kilométrico 46 de la carretera EX-110, cerca de Alburquerque.

El fatal suceso consistió en la colisión lateral entre un coche y una grúa. La primera víctima fue mortal, mientras que la segunda afectada fue una mujer de 83 años, trasladada en estado «menos grave» al Hospital Universitario de Badajoz con múltiples contusiones.

El último ocurrió en el casco urbano de Cáceres en la madrugada del lunes 30 de junio, cuando una joven de 29 años murió al ser atropellada. El suceso se registró en la avenida de la Hispanidad y el conductor se dio a la fuga.

Tipo de vía

Por el tipo de vía, son las carreteras nacionales las que más víctimas se han cobrado, con ocho muertos en tres accidentes.

En las carreteras autonómicas han perdido la vida este año siete personas.

En autovía también se han registrado siete víctimas mortales y las otras tres víctimas se han producido en una vía urbana (un atropello en Navalmoral y otro en Cáceres) y en un camino de la Sierra de Gata.

Por provincias, hasta el 7 de agosto, se han producido 17 víctimas en la provincia cacereña y nueve en la de Badajoz.