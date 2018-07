La Junta valora como positivas las oposiciones en Secundaria y el PP cree que han sido un desastre El total de plazas ofertadas en estas oposiciones ha sido de 1.267 plazas y se han cubierto 1.132 EUROPA PRESS Miércoles, 25 julio 2018, 16:44

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha dicho que las oposiciones de Secundaria de 2018 han sido «las más importantes de la historia» de Extremadura con una oferta de 1.267 plazas en 65 especialidades distintas, y ha hecho una valoración «positiva» de las mismas.

A su vez, la diputada autonómica del PP Pilar Pérez ha considerado que las citadas oposiciones de Secundaria han sido «un desastre» a tenor de los «problemas de gestión» acaecidos, y ha lamentado que ante este tipo de cuestiones la consejera de Educación «ni está ni se le espera».

En respuesta a una pregunta del PP este miércoles en el pleno de la Asamblea sobre la gestión del proceso de oposiciones de Secundaria en la región, Gil Rosiña ha resaltado que «se ha hecho un esfuerzo organizativo para poner en marcha 147 tribunales para 5.824 aspirantes»; y ha agradecido el «esfuerzo» realizado por los 147 tribunales y los 735 docentes para que las oposiciones se hayan podido realizar, ha dicho.

Al mismo tiempo, y tras recordar que «en unas oposiciones los profesionales del sistema evalúan a los aspirantes que van a entrar en él y actúan por tanto de manera autónoma», de tal forma que la Junta «acuerda las directrices del proceso, establece las normas cumpliendo con la ley y vela por que se cumplan», Gil Rosiña ha defendido que la Administración autonómica ha velado por las «garantías» de las pruebas, teniendo en cuenta que «en cuatro tribunales de los 147 no se han respetado las normas de anonimato».

«En cuatro tribunales de los 147 no se han respetado las normas de anonimato. Y sin anonimato no hay garantías. Velando por esas garantías como es obligación de la administración se decide retirar la prueba afectando a 145 aspirantes de los 5.824. Puede parecer que afecta a pocos atendiendo a la cifra global, pero entendemos el dolor de los 145 que han tenido que repetirlo. Pero sin anonimato no hay garantía y si no hay garantía no hay validez de la prueba«, ha espetado la portavoz del Ejecutivo extremeño.

Ha defendido al respecto que «gobernar es tomar decisiones que velen por el interés general y eso es lo que hizo y ha hecho la Junta de Extremadura».

En todo caso, Gil Rosiña ha destacado también el 96 por ciento de las plazas que se han cubierto en una oferta «histórica» de oposiciones en Secundaria, así como la bajada de la tasa de interinidad en «más de la mitad» lograda tras dicho proceso.

«Esos 1.132 nuevos funcionarios docentes suponen una reducción de la tasa de interinidad de más de 16 puntos, pasando del 28,8 al 12,2 para tener un sistema educativo más estable y por tanto de mayor calidad», ha afirmado.

Por otra parte, la portavoz de la Junta ha considerado también que el PP «no es creíble» cuando critica determinadas materias ante un gobierno regional como el actual que «ha recuperado y mejorado la educación en Extremadura desde el minuto uno de la legislatura» respecto a la época de gobierno 'popular'.

«Se cree el ladrón que todos son de su condición», ha dicho al PP, que «en toda la legislatura gestionó una oposición de 180 plazas, quedando vacantes el 20 por ciento de las mismas, con tres especialidades desiertas« y que, tras »destrozar la educación pública« a su juicio «pocas lecciones pueden dar» y «no es creíble» frente al actual Gobierno regional que «ha recuperado y mejorado la educación en Extremadura desde el minuto uno de la legislatura».

«Ahí están los datos: más presupuestos, más profesores, más maestros más becas, más transporte escolar, mayor oferta de plazas es igual a más educación, más calidad y más igualdad de oportunidades«, ha dicho.

«Desastre»

Por su parte, la diputada del PP Pilar Pérez ha indicado que las oposiciones docentes de Secundaria han sido «un desastre» que era esperado, ha dicho, a tenor de la «larga lista de problemas que se genera cada vez« que el PSOE convoca oposiciones en Extremadura.

«En ellas ha habido problemas de gestión y la consejera de Educación ni ha estado ni está ni se le espera», ha criticado la 'popular', quien ha recordado que su partido ya advirtió de que la resolución de la convocatoria de oposiciones de Secundaria incluía «errores» e «inconcrecciones», así como que «no cumplía» lo «acordado» con los sindicatos.

«Ustedes siempre lo ven todo positivo, pero la verdad es que las oposiciones de Secundaria empezaron mal y han acabado mal», ha espetado la 'popular', quien ha añadido que el PP ya advirtió de que la resolución de convocatoria incluía «errores» e «inconcrecciones», así como que «no cumplía» lo «acordado» con los sindicatos.

También, ha afirmado que las oposiciones de Secundaria de 2018 en Extremadura «van a pasar a la historia», pero «no por el número de plazas vacantes ofertadas gracias al Gobierno de Rajoy» sino por la «nefasta gestión» llevada a cabo por parte de la Consejería de Educación y Empleo.

«La culpa además no la tienen los tribunales de oposiciones como ha afirmado la consejera de Educación... ni los docentes que conforman los tribunales de oposiciones, sino ustedes porque han dado una instrucciones y unas directrices que los docentes que forman parte de los tribunales de oposición han hecho únicamente seguirlas a rajatabla», ha dicho.

«Cada vez que los socialistas convocan oposiciones en Extremadura los extremeños se ponen a temblar», ha afirmado Pilar Pérez, quien ha insistido en que el «resultado negativo (de las oposiciones de Secundaria) demuestra que la culpa» la ha tenido la Junta, así como que los opositores «tienen el miedo en el cuerpo» porque «saben que van a terminar» las oposiciones en los «tribunales».