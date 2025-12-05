El mercado de la plaza Alta de Badajoz se estrena con ilusión: estos son los puestos

La plaza Alta se estrena como espacio navideño de Badajoz. Este viernes se ha abierto el nuevo mercado navideño de la ciudad en este ... espacio y los comerciantes de los nueve puestos participantes están ilusionados con conquistar al público.

«Es espectacular», comentó Noja, uno de los artistas que se puede encontrar en este mercado sobre la plaza Alta como espacio navideño. Este pacense es presidente de la agrupación de artistas Screart, que tiene a varios de sus miembros en los puestos de la plaza Alta.

Otros de los participantes son Daniel Villalobos y Luz María González, que han traído sus dulces desde Talavera la Real. Venden perrunillas o bolluelas y van a servir otros dulces estos días, entre ellos polvorones. «Es la primera vez que estamos en un mercado navideño de Badajoz y esperamos que venga mucha gente», afirman.

Además de los cuadros y las esculturas de Noja y los dulces llegados de Talavera, los pacenses que se animen a subir a la plaza Alta encontrarán otras siete ofertas: un puesto de cristal, otro de madera, uno de velas, otro de jabón, bisutería, miel y el último, junto al escenario, que sirve bebidas. Además hay mesas para sentarse.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, visitó los puestos recién abiertos junto al concejal de Cultura y Fiestas, José Antonio Casablanca, y el edil de Turismo, Rubén Galea. Gragera comentó que su intención «es dotar de mayor actividad y contenido a esta plaza Alta de la ciudad. Espero que esto sea un éxito y animo a la gente a subir porque este año hemos hecho un esfuerzo especial con la iluminación y creo que la gente está contenta con ella, pero no estaría completa esa visita a las luces de Navidad sin ver esta plaza».

En la primera jornada, además, amenizó la tarde un cuarteto de cuerda con distintos temas navideños. Habrá otras actuaciones en esta misma ubicación durante las próximas semanas.

Es la primera vez que la plaza Alta acoge esta iniciativa con la docena de puestos que han abierto. La pasada Navidad el Ayuntamiento ya trató de implantar un mercado en estas fechas en el Casco Antiguo. Fue en la plaza de Santa María y no tuvo mucho éxito. Noja también estuvo en este espacio con sus obras y reconoce que fue complicado, «aunque vino gente». Espera que la plaza Alta atraiga más público.

En la presentación de este mercado el concejal de el concejal de Cultura, Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, indicó que el objetivo de este nuevo mercado es «seguir apostando por llevar a los turistas y visitantes a la parte más céntrica del Casco Antiguo, y ayudar a que siga recibiendo impulso».

El mercadillo navideño se ha abierto una semana después del del Paseo de San Francisco y estará disponible para los clientes hasta el próximo 31 de diciembre. Estará cerrado por las tardes, según el programa de Navidad del Ayuntamiento, los días 24 y 31 de diciembre y cerrará durante toda la jornada del día 25.

La plaza Alta también luce una iluminación más cuidada esta Navidad, de hecho recuerda a la de plaza de España. Cuenta con un árbol de luces y una guirnalda que lo rodea. La nota discordante es la queja de los vecinos y comerciantes de San Juan y Moreno Zancudo. Estas calles estaban incluidas en el contrato extra de alumbrado navideño dedicado a las zonas comerciales, dotado con 190.000 euros, pero aún no hay luces en Moreno Zancudo y solo se han colocado en la mitad de San Juan, hasta el cruce con Bravo Murillo.

Además del mercadillo, la plaza Alta acogerá una serie de actuaciones navideñas que se celebrarán en el escenario que se ha colocado junto a los arcos. Además del cuarteto del primer día, este sábado actuará la cantaora Míriam Cantero y en otras jornadas la comparsa Caribe, el coro vocal Harmoneyes y el programa también incluye dos zambombas: una flamenca y otra extremeña, de la mano de la Asociación de Corso y Danzas de Badajoz durante estas fiestas.

Asimismo, durante estas fechas, el habitual espectáculo de luces sobre la fachada de las Casas Coloradas tendrá temática navideña. Según detalla la Concejalía de Turismo, estos espectáculos tendrán lugar desde el 28 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026 a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas excepto los días de actuaciones programadas en el escenario.

Con motivo de la apertura de este mercado navideño no se celebrará este diciembre el tradicional Rastro de Antigüedades y Artesanía del Casco Antiguo que se coloca cada primer sábado en la plaza Alta y Moreno Zancudo. Según el Centro Comercial del Casco Antiguo volverá a celebrarse el próximo 17 de enero «para seguir ofreciendo ese punto de encuentro tan especial entre antigüedades, artesanía y vida en el barrio».

Puente de Navidad

La apertura del nuevo mercado de la plaza Alta no es el único plan este puente de la Constitución. Ayer el artista Paco Arrojo actuó en el Paseo de San Francisco, cuyo mercado también tiene escenario.

Este sábado en San Francisco será el turno de 'La niña Carande', un espectáculo de flamenco que arrancará a las 19.30 horas. El lunes 8, además, habrá una actuación infantil de mano del dúo Chispitas a las 12.00 horas.

En la plaza Alta, además de la actuación de Miriam Cantero este sábado a las 19.00 horas, habrá otras dos propuestas a lo largo del puente. El domingo 7 a las 12.30 horas será el musical infantil 'Sueños de Navidad' y el lunes a las 13.00 horas el espectáculo infantil 'Toma Castaña'.