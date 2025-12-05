Donde el café invita a quedarse: nace I&M Coffee en Badajoz El nuevo refugio de Badajoz para disfrutar de desayunos y meriendas de lunes a domingo

Irene Toribio Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:22 | Actualizado 11:29h. Comenta Compartir

Por las mañanas, el sol entra a raudales por la gran cristalera de 'I&M Coffee', bañando el local de una luz dorada que hace que todo, desde la bollería recién horneada hasta el café recién hecho, parezcan aún más apetecibles. Incluso en pleno invierno, esos rayos que se cuelan suavemente convierten este espacio en un refugio cálido y acogedor, un lugar donde apetece quedarse un ratito más.

El pasado 15 de noviembre, Badajoz daba la bienvenida a esta nueva cafetería, nacida del sueño de dos hermanos: Ignacio y Máximo. De la fusión de sus nombres surge 'I&M Coffee', un espacio que refleja a la perfección la unión familiar y la pasión por la gastronomía.

Situado en el número 6 de la avenida de Elvas, 'I&M Coffee' se levanta como un espacio sencillo capaz de conquistar a todo tipo de público: desde quienes buscan un desayuno rápido en plena jornada laboral hasta aquellos que desean disfrutar de un respiro o de una merienda tranquila al caer la tarde. Justo el ambiente que Ignacio y Máximo imaginaron.

Su objetivo es claro: convertirse en un punto de referencia en Badajoz. Aunque reconocen que no será fácil —y es que si de algo puede presumir la ciudad es de la calidad de sus desayunos— confían plenamente en que su propuesta tiene todo lo necesario para destacar. Pese al «vértigo», no han dudado en lanzarse a esta nueva oferta gastro que propone una combinación perfecta entre el desayuno «rápido» y el placer de esa merienda tranquila con aroma a café.

En I&M se cuidan todos los detalles y se atienden todos los 'apetitos dulces'. Desde la bollería más irresistible hasta las tostadas clásicas, cada creación está pensada para satisfacer tanto a los golosos como a quienes buscan la tradición en cada bocado.

Desayunos, meriendas y pan

'I&M Coffee' nace del deseo de Ignacio y Máximo de abrir su propio negocio tras el éxito de sus dos establecimientos franquiciados, y es que estos hermanos están detrás de la versión extremeña de Pepe Taco y La Sureña, también situados en la Urbanización Guadiana.

Con esta cafetería buscaban crear un concepto propio, marcar su propio camino: «Queríamos algo que nos diese un poco de libertad», confiesan. En 'I&M Coffee' hay algo que marca la diferencia: allí puedes desayunar todos los días (sí, de lunes a domingo), además de poder llevarte a casa pan y dulces artesanales. «Además de tomar un café, se puede comprar pan, bollería y pasteles artesanales que vienen de obradores extremeños cada día», explica Ignacio.

El suyo es un concepto de cafetería elaborado, artesanal y en un sitio tranquilo. Sus tostadas mantienen un enfoque básico y sencillo: rápidas de preparar, sin complicaciones, perfectas para quienes buscan un bocado tradicional sin perder demasiado tiempo. Todo ello en un espacio relajado, pensado para «pararse a echar un ratito».

Ampliar

Su objetivo es claro: buscan ser un sitio de referencia en el que sus clientes sientan esa calidez y ganas de repetir «queremos que el cliente se vaya con la sensación de haber recibido un buen servicio y tenga ganas de volver, tanto por servicio como producto».

Los primeros meses son una «gran incertidumbre»; a diferencia de sus otros proyectos, aquí han tenido que empezar de cero, desde el diseño del local hasta el de la carta , y ahora tienen que medir las cantidades de sus platos o conocer qué demanda el público y de qué forma. Con el tiempo, señala Ignacio, quizá den un paso más e introduzcan desayunos algo más «elaborados», pero el primer paso lo tienen claro: afianzar y conocer a su clientela. «Queremos saber qué les gusta, las cantidades ideales, qué demandan más… y así, poco a poco, ir fijando productos en nuestra carta», explica Ignacio.

En su oferta, además, entre palmeras de chocolate, croissants y tartas, no falta el orgullo y producto regional. «Tiramos para la tierra con nuestras tostadas de jamón», comenta Ignacio. Y una cosa tienen clara: en fechas señaladas no faltarán productos de la temporada, como el roscón de reyes o los postres más típicos de la Semana Santa.

'I&M Coffee' busca ser mucho más que una cafetería y convertirse en ese refugio en medio del ajetreo de la ciudad donde detenerse a disfrutar del café.

Temas

Café

Badajoz