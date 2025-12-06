Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad La misa funeral se celebrará este sábado a las 17.30 horas en Cáceres tras varios años de lucha contra la enfermedad

P. Calvo Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:14 | Actualizado 12:43h.

Paco Movilla, empresario del mundo de la publicidad y la comunicación, murió ayer, viernes, en Cáceres a los 63 años de edad tras luchar de forma encomiable contra una larga enfermedad. Estaba casado con Lourdes González, con quien tenía dos hijas, Marta y Elena.

Instalado en Cáceres desde los años ochenta tras estudiar Magisterio en la Universidad de Extremadura y licenciarse en Ciencias de la Información en la Complutense, Paco Movilla, que ya había editado cómics en su ciudad natal, Badajoz, participó activamente de la efervescencia cultural que se tradujo en la movida cacereña y que se prolongó durante la década de los noventa.

En la ciudad comenzó a trabajar en el mundo de la publicidad, vinculado principalmente en sus inicios a los medios de comunicación, hasta la puesta en marcha de su propia agencia, Crearte, en el año 1992, con la que, haciendo equipo con Javier Remedios, renovó el mundo del diseño publicitario y la forma de comunicar en Extremadura, siendo de los primeros también en adentrarse en el mundo de internet.

Desde allí salieron las ideas convertidas en importantes campañas promovidas por las administraciones (Día de Extremadura, Plan Integral de Juventud, etc) o para difundir marcas de primer nivel (toda la expansión de Eroski en el sur de España tras abrir delegación propia en Málaga) o Atrio, cuyo diseño de la carta de presentación contribuyó al reconocimiento de la Mejor Bodega del Mundo que ostenta el restaurante tres estrellas Michelin de Cáceres.

También desde Crearte se involucró en el mundo cultural de la ciudad con la organización de eventos y exposiciones. Además, fue durante un tiempo columnista del Diario HOY y alumno de la primera promoción de su máster. En 2018, tuvo que hacer un alto en el mundo profesional tras serle detectada la enfermedad, aunque Crearte ha seguido activa a través de José Manuel González Villarroel. Para entonces, la empresa había evolucionado también hacia el mundo de los contenidos informativos además de la publicidad.

Francisco de Asís Movilla Píriz era uno de los siete hijos de Luis Movilla, primer alcalde de la democracia de Badajoz, entre 1977 y 1983, fallecido el pasado mes de enero. Vive su madre, Encarnación Píriz.

La misa funeral por Paco Movilla tendrá lugar hoy, sábado, a las 17.30 horas en la capilla del tanatario San Pedro de Alcántara de la capital cacereña.