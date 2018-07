«Vamos a llevar a los tribunales la repetición del examen de la oposición» María Esther Agudo y Ana Cristina Ruiz ayer en Cáceres tras asesorarse con varios abogados. :: / Jorge Rey Dos opositoras al cuerpo de profesores de FP de Asesoría y Procesos de Imagen Personal irán a la vía judicial tras suspender una de las pruebas que la Junta ordenó repetir ÁLVARO RUBIO Cáceres Martes, 24 julio 2018, 08:05

Ana Cristina Ruiz y María Esther Agudo, cacereña de 45 años y pacense de 43 respectivamente, no se quedarán con los brazos cruzados ante lo que consideran «una auténtica injusticia». En pocos días han vivido uno de los mejores momentos de su vida y uno de los peores. Han pasado de rozar con su esfuerzo una plaza fija de funcionaria a ni siquiera tener la posibilidad de trabajar durante el año. Ellas forman parte de los 145 opositores que se han visto obligados a repetir el examen en las oposiciones a profesor técnico de Extremadura. En su caso aprobaron la primera vez y suspendieron la segunda. «Ha habido muchas irregularidades. Vamos a agotar todas las vías, llevaremos a los tribunales la repetición de los exámenes».

La historia de Ana Cristina y Esther se remonta al pasado 23 de junio. Tras un año de estudio, se presentaron a la primera parte de la prueba de técnico en Asesoría y Procesos de Imagen Personal. Ese examen lo superaron con la tercera y cuarta mejor nota en una especialidad en la que ha habido 13 aspirantes y se han ofertado cuatro plazas. De ellos, solo aprobaron seis. Esther obtuvo un 5,58 y Ana un 5,32.

Superada la primera fase, empezó el proceso de la segunda. El día 4 de julio entregaron la programación didáctica y el 9 la defendieron ante el tribunal. «Salimos muy contentas, incluso lo celebramos con nuestra familia», coinciden ambas.

Sin embargo, la alegría duró apenas 72 horas. El 12 de julio, cuando estaban a la espera de conocer la nota de la segunda parte, el teléfono de Esther Agudo sonó. Según reconoce, ese día recibió una de las peores llamadas de su vida. «Sobre las 14.15 horas me llamaron de Educación y me dijeron que teníamos que volvernos a presentar a la prueba práctica. No nos dieron ninguna explicación, simplemente que estuviéramos pendientes de Profex, el portal del docente de la Junta de Extremadura», recuerda Esther, que fue de las primeras en recibir la llamada en su especialidad.

Más tarde sonó el teléfono de Ana Cristina. «Les pedí que nos dijeran la fecha del examen, que nos dieran alguna razón y no obtuve ninguna respuesta», detalla. Ese mismo día se publicó la convocatoria para el martes, 17 de julio. «Fuimos a la prueba de repetición sin saber los motivos. Nos enteramos de los argumentos por la prensa porque en nuestra especialidad no había impugnado nadie. Al parecer no se había garantizado el anonimato. Creemos que se tomó una decisión apresurada sin pensar en las duras consecuencias», añade.

«Una pesadilla»

A partir de ese momento, según detallan estas dos opositoras, empezó una «auténtica pesadilla» que se resume en noches sin dormir, ansiedad y estrés. «En el segundo examen me eché a llorar de la impotencia y la acumulación de nervios», comenta Agudo, que suspendió con un 4,775. Su compañera tampoco pasó la prueba. Obtuvo un 4,770.

A ambas todavía les cuesta recordar lo sucedido sin emocionarse. «Hemos sacrificado todo un año de nuestra vida, hemos pagado una academia y estudiado durante seis horas diarias. Hemos tenido que renunciar a muchísimos momentos familiares por esta oposición y lo que han hecho es totalmente injusto».

Tras asimilar lo sucedido, Ana Cristina y María Esther se han puesto manos a la obra. Han recorrido las sedes de todos los sindicatos y se han asesorado con tres abogados. Aseveran que están dispuestas a llegar hasta el final.

Tras hacer las reclamaciones pertinentes en la Delegación Provincial de Educación de Cáceres, detallan que cuando se publique la adjudicación de destinos (está previsto que se conozca a partir del 25 de julio la lista inicial y la final el 3 de agosto) presentarán un recurso de reposición, que se hace con la finalidad de impugnar las resoluciones que emanan de los órganos administrativos.

Si esa vía no les da resultados, recurrirán ante la Justicia con la presentación de un recurso contencioso. Dicen que es la única esperanza que les queda. «Nuestro objetivo es trabajar. Nosotras ya aprobamos la primera parte y eso supone entrar en lista ordinaria. Sin embargo, con la repetición nos hemos quedado fuera y no nos llamarán», lamentan.